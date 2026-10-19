Trump má 20 dní, aby Ukrajinu dotlačil ke kapitulaci, varuje Bezuhlá. Ukrajinské drony už mají přiškrcený Starlink

Komentář vyšel 14. října 2026 na ukrajinském serveru Focus a pracuje s jediným datem: 3. listopadem, kdy Američané volí celou Sněmovnu reprezentantů a třetinu Senátu. Do té doby podle Bezuhlé potřebuje Trump ukázat svým voličům výsledek, kterému bude moci říkat „mír“. Autorka varuje, že pod tímto slovem se skrývá vynucená ukrajinská kapitulace. Od vydání textu do voleb zbývá přesně dvacet dní a v tomto intervalu podle ní poroste tlak na slabšího z obou partnerů, tedy na Kyjev.
Kde Kyjev tlak už cítí, od dronů až po pět neohlášených střel
Nejpevněji doložený nástroj je satelitní spojení. Agentura AP potvrdila 14. října, že terminály Starlink používané ukrajinskými drony mají omezenou rychlost přenosu dat. Pomalejší spojení zhoršuje koordinaci úderů v reálném čase. Tenhle bod nestojí na slovech ukrajinských politiků, potvrdila ho nezávislá agentura, a proto je ze všech argumentů Bezuhlé nejsilnější.
Slabší oporu má druhá stížnost. Zelenskyj 13. října uvedl, že Ukrajina nedostala od partnerů varování před pěti ruskými balistickými střelami, které mířily na Kyjev. Kdo konkrétně selhal, veřejně potvrzeno nebylo, a dokud to nikdo nepotvrdí, nelze výpadek přičítat Washingtonu. Kyjev ho přesto čte jako signál. Podobně vykládá i obchod, který Trump uzavřel začátkem října: týká se dodávek ruské nafty a Kyjev ho vnímá jako vstřícné gesto vůči Moskvě těsně před volbami.
Bezuhlá jde ještě dál a připouští, že by Spojené státy mohly začít předávat zpravodajská data přímo Rusku. Veřejný důkaz pro to neexistuje, je to její spekulace. Ještě v červnu 2024 přitom bilaterální bezpečnostní dohoda uzavřená za Bidenovy vlády slibovala Ukrajině dlouhodobou pomoc, výcvik, sdílení informací a podporu obranného průmyslu. Letošní říjen přinesl naftový obchod s Ruskem, omezení satelitního spojení a ostré Trumpovy útoky na Zelenského.
Proč názorový text z Focusu nelze číst jako zpravodajskou analýzu
Komentář vyšel v názorové rubrice a redakce Focusu u něj výslovně uvedla, že za obsah odpovídá autorka. Nejde o vládní dokument ani o uniklou zprávu tajných služeb. Je to varování jedné političky.
Dvacet dní v jejím textu označuje dobu, kdy bude nátlak sílit. Podpis kapitulace k pevnému datu Bezuhlá nepředpovídá, popisuje mechanismus: Trump hledá nejsnáze dosažitelný výsledek a ten podle ní leží v Kyjevě, protože tlak na Moskvu by nic nezaručil. Titulková zkratka o kapitulaci do určitého dne tak říká víc, než autorka skutečně tvrdí.
Váhu jejím slovům dávají funkce, které zastává. V parlamentu vede dočasnou komisi pro vojenskou justici, je místopředsedkyní delegace do Parlamentního shromáždění NATO a členkou skupiny pro vztahy se Spojenými státy. Její kariéra je ovšem bouřlivá. V lednu 2024 čelila pokusu o odvolání z postu místopředsedkyně obranného výboru, v červenci téhož roku opustila frakci Sluha národa a v srpnu 2026 se do ní vrátila. Ke straně Zelenského má konfliktní vztah, i když stojí střídavě uvnitř i vně jeho frakce.
90 miliard eur a dvě věty, které Evropská rada zapsala do závěrů
Zelenskyj mluví smířlivějším jazykem než Bezuhlá, ustupovat ale také odmítá. Na jednání s Ursulou von der Leyenovou 22. září řekl, že války končí silou a odhodláním. Polský premiér Donald Tusk při jeho návštěvě Polska 11. října prohlásil, že Ukrajinu nikdo nezlomí. Ukrajinský prezident připouští technické schůzky ve formátu Ukrajina, USA a Rusko, i tam by ale podmínky musel přijmout Kyjev a respektovat Moskva.
Zelenskyj 15. října informoval o nových ruských útocích, přestože se Američané snažili intenzitu úderů snížit. To podporuje jeden z předpokladů Bezuhlé, totiž že Moskva vůči Washingtonu ústupky dělat nemusí. Washington ale nemluví jedním hlasem. Pět dní před vydáním jejího komentáře, 9. října, přijela do ukrajinského parlamentu delegace amerického Kongresu složená z demokratů i republikánů a vyslovila Kyjevu silnou podporu.
Evropská rada v červnu 2026 zapsala do oficiálních závěrů, že o cestě k míru se nesmí rozhodovat bez Ukrajiny a že agresor nesmí být odměněn. Evropský úvěrový rámec pro Ukrajinu na roky 2026 a 2027 má objem 90 miliard eur.
Praha počítá s 500 miliony korun ročně až do roku 2028
Česká vláda schválila pokračování Programu Ukrajina na období 2026 až 2030. Ministerstvo zahraničí podporu Ukrajiny výslovně spojuje s bezpečností Česka. Oficiální linie Prahy se tedy nemění.
Vynucené příměří bez pevných záruk by se Česka dotklo také. Zmrazení současné fronty by ponechalo část Ukrajinců pod ruskou okupací. Úleva by přišla jen tehdy, kdyby Moskva skutečně přestala útočit, a útoky hlášené v polovině října tomu nenasvědčují. Oslabená Ukrajina by zvýšila nároky na evropské odstrašení, protivzdušnou obranu a ochranu celého východního křídla NATO.
S kofinancováním 500 milionů korun ročně vláda počítá v letech 2026 až 2028, samotný program je naplánovaný do roku 2030.