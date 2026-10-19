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Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme

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Každou jasnou noc se díváme na stejnou tvář. Měsíc nám ukazuje vždy tutéž polokouli, protože jeho vázaná rotace způsobuje, že se otočí kolem osy přesně za dobu jednoho oběhu kolem Země. Druhá strana tak lidem zůstávala po celé tisíce let skryta a o jejím vzhledu se jen spekulovalo.
Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme

Jak vlastně vypadá odvrácená strana Měsíce? Je úplně jiná než ta, kterou vidíme

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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