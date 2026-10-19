Farma Vojty Kotka 1. díl: Kvůli Zrádcům přijde Kotek o porod dvojčat

Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima Farma Vojty Kotka - 1. díl, FOTO: Distr. FTV Prima
Vojtěch Kotek pokračuje ve svém životě na venkově a vrací se na obrazovky s dalšími osudy vlastní hospodářské usedlosti. Oblíbený herec se s plným nasazením pouští do druhé sezony pořadu Farma Vojty Kotka a slibuje divákům kromě každodenní dřiny také slušnou porci zábavy. Plány navíc komplikuje souběžné natáčení dalšího televizního projektu.
Nové epizody otevírají pohled na zimní měsíce u rodiny Kotkových. I když pole odpočívá, majitelé se rozhodně nenudí. Důraz letos kladou na přípravu pro získání certifikace biofarmy. Přístup pokus omyl zůstává minulostí a s manželkou Radanou přistupují k novým výzvám s mnohem větší rozvahou. Přes zimu proto pilně studovali a pečlivě plánovali další kroky k vylepšení celého chodu usedlosti. Radana ovšem není na farmě tak často, jak by si přála. Jejich syn nastoupil do školky – a jak sám Kotek přiznal, je často nemocný a manželka s ním.
Sen o biofarmě bez omylů
„První díl druhé sezóny je vlastně ve všech možných ohledech klíčový, protože v něm trošku nastiňujeme divákům, čeho se bude týkat celý rok a vlastně je to začátek našeho skutečného farmaření,“ přiblížil Vojta Kotek v prvním díle. Podle něj do této fáze člověk vstupuje s nadějí na zlepšení a napravení předchozích chyb. Kromě odborných znalostí spoléhá celá rodina také na pomoc mnoha obětavých přátel a nepostradatelného kovboje Aleše.
Březost ovcí a rychlá stavba
Přechod ze zimy do jara se na statku točí především kolem prvních zvířecích přírůstků. Ultrazvuk ovcí odhalí přesný počet očekávaných mláďat a majitele přinutí k urychlené stavbě nového zázemí pro bahnění. Kotek vysvětlil obrovský časový pres, do kterého se dostal kvůli jiným pracovním povinnostem. „V březnu jsme měli začít točit Zrádce a nám se měly poprvé bahnit ovce. To znamená rodit. A já věděl, že u toho nebudu,“ zavzpomínal na náročné chvíle pro Primu.
Nová salaš musela stát ještě před jeho odjezdem na Křivoklát, aby měl jistotu kvalitního zajištění pro své stádo. „Abych odjel s čistým svědomím na jiné natáčení a abych věděl, že to tady můžu, v uvozovkách, nějakým způsobem zanechat,“ dodal.
Spolupracovník Vilda mezitím pracoval na kurníku, takže výstavba nového ovčího domova zbyla pouze na samotného Kotka s kovbojem Alešem. Známý herec a režisér chtěl podle svých slov celému světu dokázat, že je schopen reálně něco vybudovat vlastníma rukama. Všechny diváky pak v pořadu pobaví pan Kavka se zásobou svých typických přísloví a dojde i na Kotkovy podivné sny plné drůbeže.
První díl Farmy Vojty Kotka odvysílá Prima 23. října ve 20:15 a již nyní je ke zhlédnutí na prima+.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).