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Desková hra z ČSSR stojí víc než průměrný plat. Za cenou Dostihů a sázek stojí složení kartonu, který dnes nikdo nevyrábí

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Téměř čtyři miliony prodaných kusů, ale sběratelsky zajímavých je jen zlomek. Rozhoduje ročník, výrobce a způsob, jakým se tiskly herní bankovky.
Desková hra z ČSSR stojí víc než průměrný plat. Za cenou Dostihů a sázek stojí složení kartonu, který dnes nikdo nevyrábí

Desková hra z ČSSR stojí víc než průměrný plat. Za cenou Dostihů a sázek stojí složení kartonu, který dnes nikdo nevyrábí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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