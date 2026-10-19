Desková hra z ČSSR stojí víc než průměrný plat. Za cenou Dostihů a sázek stojí složení kartonu, který dnes nikdo nevyrábí

Když v roce 1984 vyjely z jablonecké fabriky JAVOZ první krabice Dostihů a sázek, nikdo nepočítal s tím, že se jednou stanou sběratelským artiklem. Ladislav Mareš tehdy navrhl hru inspirovanou skutečným dostihovým provozem, s papírovými bankovkami tištěnými klasickým ofsetem na bezofsetový papír, s kartami s ostrými rohy a s herním plánem složeným ze čtyř velkých dílů. A právě toto provedení dnes odlišuje rané kusy od všeho, co přišlo potom. Někteří sběratelé jsou za něj ochotni zaplatit násobky běžné bazarové ceny.
Proč nejsou všechny Dostihy stejné
Pod značkou JAVOZ vzniklo přes milion kusů Dostihů a sázek, přičemž celkový náklad všech vydání se blíží čtyřem milionům. Dodnes se prodává zhruba 25 tisíc kusů ročně a nová edice stojí na Heurece kolem 415–434 Kč. Na Bazoši se v červnu 2026 běžné starší kusy nabízely za 100 až 290 Kč. To je realita většiny krabic, které leží na českých půdách.
Sběratelská hodnota ale neroste s názvem hry, roste s kombinací konkrétních znaků. Rané provedení z let 1984–1985 se od pozdějších vydání liší technologií tisku. Původní bankovky vznikaly klasickým ofsetem, který dával barvám specifický sytý odstín a hmatatelnou texturu. Dnešní digitální tisk, který používá nástupce JAVOZu firma Dino, produkuje vizuálně čistší, ale jinak vypadající výsledek. Při přípravě retro reedice k 40. výročí v roce 2024 to Dino samo přiznalo: přiblížit se původní paletě barev bylo mimořádně obtížné, protože celý výrobní řetězec se od osmdesátých let proměnil.
Kontrolní seznam: držíte JAVOZ, nebo pozdější vydání?
Pokud chcete zjistit, jestli vaše krabice patří k těm sběratelsky zajímavějším, projděte si těchto pět bodů:
Výrobce JAVOZ, Jablonec nad Nisou – hledejte na krabici nebo v návodu. Pozdější kusy nesou značku Dino. Rok 1984 nebo 1985 – uvedený v návodu, případně na spodní straně krabice. Kufříkový obal – původní balení mělo tvar kufříku, ne běžné ploché krabice. Čtyřdílný herní plán – velký plán skládaný ze čtyř samostatných částí, ne z jednoho listu. Původní komponenty – papírové bankovky s ofsetovým tiskem, dřevěné figurky, kompletní sada karet s ostrými rohy.
Pozor na záměnu s retro reedicí z roku 2024. Ta záměrně napodobuje původní vzhled, ale je to novodobý produkt Dina v nákladu 3 000 kusů. Poznáte ji snadno: na herním plánu nese podpis Ladislava Mareše. Původní kusy JAVOZu tento podpis nemají.
Smrt autora a budoucnost značky
V dubnu 2025 oznámila firma Dino
úmrtí Ladislava Mareše, tvůrce hry a zakladatele rodinné firmy. Mediální pozornost kolem jeho odchodu přirozeně oživila zájem o Dostihy a sázky jako kulturní fenomén, hru, kterou Český rozhlas už v roce 2018 popisoval jako titul, který „má skoro každá česká rodina“. Přímý cenový skok na aukcích po tomto datu ale otevřená data neprokazují. Ceny na Bazoši i Aukru zůstávají v první polovině roku 2026 v řádu stovek až nižších tisíců, ovšem najdou se i výjimečné kousky za mnohem víc (a ano, hovoříme tu i o desetitisících korun).
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Podle nás je reálný scénář jiný než sběratelská horečka. Mareš po sobě zanechal značku s obrovským emocionálním kapitálem a stabilním prodejem. Retro reedice z roku 2024 ukázala, že Dino umí s nostalgií pracovat cíleně. Pokud se v příštích letech objeví další limitované edice nebo výroční kusy, zájem o původní provedení JAVOZu může růst, ale postupně, ne skokově.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková