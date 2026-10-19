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Tyrkysová, fuchsie, okrová či leknínová. Zjistěte v našem kvízu, jaký znalec barev a jejich odstínů jste vy

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Barvy jsou zajímavé, pokud dokážeme ocenit krásu jednotlivých odstínů. Když projdete kolem zelené barvy, pomyslíte na zelenou, její odstín nebo ji studujete do hloubky? Kolik odstínů vlastně znáte?
Tyrkysová, fuchsie, okrová či leknínová. Zjistěte v našem kvízu, jaký znalec barev a jejich odstínů jste vy

Tyrkysová, fuchsie, okrová či leknínová. Zjistěte v našem kvízu, jaký znalec barev a jejich odstínů jste vy

Zdroj: HAAANZ / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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