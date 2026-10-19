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Zapomeňte na 8 hodin spánku. Toto je skutečný čas, který byste měli v noci naspat

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Číslo, které známe od dětství, nevzniklo v laboratoři. Co o dobrém spánku opravdu rozhoduje?
Zapomeňte na 8 hodin spánku. Toto je skutečný čas, který byste měli v noci naspat

Zapomeňte na 8 hodin spánku. Toto je skutečný čas, který byste měli v noci naspat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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