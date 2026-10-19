Svědík se vrátil na místo svých největších triumfů a vyloupil Slovácko. Po zápase vzdal hold domácím fanouškům

Neděle 18. října 2026, 11. kolo Chance Ligy, výkop ve 13:00. Na stadion Miroslava Valenty dorazilo 6 035 lidí a velká část z nich si Martina Svědíka pamatovala z jiné lavičky. Tentokrát stál na té hostující. Jeho Zbrojovka Brno vedla od 40. minuty po penaltě Daniela Vašulína, druhý gól přidal střídající Tadeáš Vachoušek a Slovácko v nastavení dokázalo jen snížit. Svědík pak udělal gesto, které se v ligových reportážích objevuje málokdy. Otočil se k domácímu kotli, zatleskal a pokynul mu. Výhru slavil tiše, jako by ji nechtěl nikomu v Hradišti připomínat víc, než bylo nutné.
Zápas, který Slovácko ovládalo, ale prohrálo
Domácí měli míč, Brno mělo góly. Podle statistik Zbrojovky drželo Slovácko míč 67 % času, vystřelilo sedmnáctkrát a kopalo osm rohů. Hosté si vystačili s deseti střelami, z nichž pět mířilo na bránu a dvě skončily v síti. Domácí klub ve vlastní zprávě uznal, že Brno bylo efektivnější.
Rozhodující moment přišel z lavičky. Vachoušek naskočil v 71. minutě a o pár minut později už se radoval z gólu na 2:0. „Výhru bereme s pokorou,“ shrnul pro klubový web. Gól popsal jako akci po přihrávce Jaromíra Zmrhala, po níž měl před sebou prostor. Jocelin Behiratche sice v nastavení snížil, na víc už ale Slovácko čas nemělo.
Celkový obraz zápasu zachycuje oficiální zápis Chance Ligy. Výsledek má i historickou váhu: Slovácko doma v nejvyšší soutěži podlehlo Zbrojovce poprvé od července 2012, tedy po sedmi vzájemných domácích duelech. A šlo o první ligové moravské derby těchto soupeřů po více než třech letech.
Šest let, které Hradiště nezapomene
Svědík do Slovácka přišel na podzim 2018 a odešel po sezoně 2023/24. Mezi těmito daty se vešla nejlepší éra v historii klubu:
- dvakrát 4. místo v lize,
- vítězství v poháru: 18. května 2022 porazilo Slovácko ve finále Spartu 3:1,
- postup do skupiny Konferenční ligy,
- výhra nad OGC Nice, kterou klub dodnes rád připomíná.
Rozchod nebyl rozvod v hádce. Svědík měl smlouvu do léta 2025, ale požádal o uvolnění a klub mu vyhověl. V oznámení 1. FC Slovácko mu vedení poděkovalo za profesionální práci a připomnělo historickou trofej i evropskou skupinu. Trenér tehdy zdůraznil, že za rozhodnutím nestojí žádná třetí strana.
Po návratu přiznal, že vzpomínky na lidi v klubu a společné úspěchy z hlavy vyhnat nejdou. Zároveň dodal, že teď pracuje pro jiné mužstvo a jeho úkolem bylo, aby uspělo. Obě věty platí současně. Právě v tom je ten zápas zajímavý.
Den plný návratů
Svědík nebyl jediný, kdo v neděli prožíval návrat. Slovácko uvedlo do Klubu legend Vlastimila Daníčka a Svědík jeho uvedení veřejně ocenil. Klub se také rozloučil se Stanislavem Hofmannem, který dnes působí ve Svědíkově realizačním týmu. Brněnská lavička tak v Hradišti nebyla tak úplně cizí.
Opačným směrem běžel příběh Lukáše Vorlického. Odchovanec Zbrojovky nastoupil za Slovácko proti klubu, kde vyrůstal, a po zápase skandovali jeho jméno brněnští fanoušci. Dojatý hráč domácích, tleskající trenér hostů. Moravské derby, které se nedá popsat jen výsledkem.
Druhý velký příběh se píše v Brně
Kdo by Svědíka vnímal jen jako muže jedné éry, přehlíží, co stihl na Srbské. Zbrojovka ho jmenovala hlavním trenérem 12. dubna 2025, kdy byla poslední ve druhé lize. Zachránil ji, v další sezoně vyhrál Chance Národní Ligu s náskokem 23 bodů a postup slavil šest kol před koncem. Liga fotbalových asociací ho za ročník 2025/26 vyhlásila nejlepším trenérem druhé ligy.
Jako nováček se teď Brno drží nad očekáváním. Po výhře v Hradišti, která přišla po dvou porážkách, má 19 bodů a skóre 14:14. Bezprostředně po zápase ho ČTK v neúplné tabulce řadila na páté místo, po dohrání nedělního programu klesl tým na šesté. To je poslední příčka, která po základní části vede do skupiny o titul.
Podle nás je to důležitější informace než samotné tři body. Svědík v Brně neopakuje slovácký recept, ale staví podobně trpělivý tým: méně míče, více disciplíny a rozhodující střídání ve správnou chvíli.
Slovácko se propadá, Brno míří nahoru
Pro domácí byla neděle další ranou. Slovácko doma pošesté za sebou nevyhrálo a po 11 kolech zůstává patnácté se 7 body, bilancí jedné výhry, čtyř remíz a šesti porážek a skóre 10:18. Je to místo v pásmu, které vede do boje o záchranu.
|Tým
|Místo
|Body
|Skóre
|Zbrojovka Brno
|6.
|19
|14:14
|1. FC Slovácko
|15.
|7
|10:18
Další kolo nabídne oběma týmům úplně jiné zkoušky. Zbrojovka hostí v sobotu 24. října od 15:00 Bohemians, Slovácko jede v neděli 25. října ve stejný čas na Spartu. Chance Ligu vysílá Oneplay na kanálech Oneplay Sport 1, 3 a 4, zápasy si lze pustit i sedm dní zpětně.
V Uherském Hradišti zůstává Svědíkovo jméno spojené s pohárem, Evropou a Nice. V neděli k nim přibyl jeden nečekaný řádek: první domácí ligová porážka s Brnem po čtrnácti letech, kterou jim uštědřil právě on. A potlesk, kterým za ni tribuně poděkoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle