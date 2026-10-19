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Svědík se vrátil na místo svých největších triumfů a vyloupil Slovácko. Po zápase vzdal hold domácím fanouškům

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Trenér, který Slovácku přinesl pohár a Evropu, se vrátil do Uherského Hradiště a odvezl si výhru 2:1. Pak zatleskal domácímu kotli.
Svědík se vrátil na místo svých největších triumfů a vyloupil Slovácko. Po zápase vzdal hold domácím fanouškům

Svědík se vrátil na místo svých největších triumfů a vyloupil Slovácko. Po zápase vzdal hold domácím fanouškům

Zdroj: 1. FC Slovácko
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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