Fundora trefil levačku v poslední sekundě a zůstal šampionem WBC. Hadribeaj poznal první porážku kariéry

V hale The Chelsea v Las Vegas se bodoví rozhodčí u stolku chystali sečíst bodovací lístky. Dvanáct kol bylo prakticky odboxovaných a neporažený vyzyvatel Ermal Hadribeaj pořád stál na nohou. Pak Sebastian Fundora poslal levou ruku středem a bylo hotovo dřív, než stačil zaznít gong. Z plánovaných 36 minut zbývala jediná vteřina. Přepočet oficiálního času zastavení ukazuje, kolik souboje se stihlo opravdu odboxovat a co jedna rána udělala s Fundorovým kalendářem na další měsíce.
Hodiny ukazovaly 2:59 a hala přestala dýchat
Šlo o hlavní zápas večera 17. října 2026 a v sázce byl pás WBC v superwelteru, tedy ve váze do 154 liber (zhruba 69,9 kg). WBC, tedy World Boxing Council, je jedna ze čtyř velkých boxerských organizací, které v každé váze rozdávají vlastní světový titul. Fundora do ringu nastupoval jako její šampion a hodlal z něj odejít stejně.
Dlouho to na efektní konec nevypadalo. Podle reportu promotérské společnosti Premier Boxing Champions, která zápas pořádala, Fundora za celý duel trefil 202 úderů proti 144 soupeřovým a 56 z nich mířilo na tělo. Pak přišla tvrdá levá ruka a rozhodčí mávl rukama. Deník Guardian popsal konec shodně: knockout s jednou vteřinou do konce.
Redakce MMAmagu si oficiální čas zastavení z reportu promotéra přepočítala na vteřinu přesně: z plánovaných 36 minut čistého boje bylo odboxováno 35 minut a 59 vteřin.
|Položka
|Hodnota
|Jak vznikla
|Plánovaný čistý čas zápasu
|36:00
|12 kol × 3 minuty
|Odboxovaný čas
|35:59
|zastavení v čase 2:59 12. kola
|Zbývalo do konce
|0:01
|rozdíl obou hodnot
Muž, který v tu vteřinu zůstal v ringu bez pásu, přitom nebyl žádná výplň programu: do Las Vegas přijel s nulou v kolonce proher a s příslibem, který se v Albánii zatím nikomu nepodařilo splnit.
Albánec přijel bez porážky a s jedním slibem navíc
Ermal Hadribeaj šel do zápasu s bilancí 23 výher, žádná prohra a jedna remíza. Šanci si vybojoval v květnu 2026, kdy porazil Bakaryho Samakeho a získal pás WBC Silver, tedy vedlejší titul, který posouvá v pořadí vyzyvatelů. Premier Boxing Champions ho před zápasem uváděla jako povinného vyzyvatele, WBC v říjnovém předzápasovém textu psala o muži, který si šanci vybojoval sám. Podle reportu promotéra chtěl večer zakončit jako vůbec první albánský mistr světa v boxu.
Místo toho ho zápas stál nulu v kolonce proher. Redakce MMAmagu nahlédla do zápasového profilu Hadribeaje na BoxRecu: záznam ze 17. října je u něj opravdu první prohra mezi profesionály, bilance se změnila na 23-1-1.
Zápas vedl tak, jak musel. Tlačil se dovnitř, držel a dvakrát za to zaplatil: rozhodčí Thomas Taylor mu sebral bod ve třetím a znovu v jedenáctém kole. Jak se ale ten večer poskládal z pohledu vítěze, vysvětluje až jeho předchozí tři a půl roku.
Od knockoutu na vlastní kůži k páté výhře v řadě
Zápasový profil na webu promotéra, který redakce MMAmagu prošla řádek po řádku, ukazuje jednoduchou linku. 8. dubna 2023 Fundora sám prohrál knockoutem s Brianem Mendozou. 30. března 2024 sebral tituly Timu Tszyuovi. Od té doby zvládl Chordaleho Bookera, odvetu s Tszyuem, Keitha Thurmana a naposledy Hadribeaje, což je pět výher v řadě a čtvrtá úspěšná obhajoba, bilance 25-1-1.
Zvláštní na tom je způsob. Fundora měří 197 centimetrů, Hadribeaj 178, rozdíl je tedy 19 centimetrů, a přesto se šampion většinu večera pral zblízka. „Musel jsem se vrátit k boji zblízka a znovu všem ukázat, že to pořád umím,“ řekl po zápase podle reportu promotéra. V originále „I had to go back and fight on the inside and show everyone again that I can still do that,“ překlad redakce. Jinými slovy: ta poslední levačka nepřišla z ničeho, přišla po dvanácti kolech práce v těsném kontaktu.
Pět výher v řadě by mělo znamenat jasnou frontu vyzyvatelů, jenže WBC má ve své vlastní superwelterové divizi ještě jednoho šampiona, a ten se ozývá už od léta.
Ennis, Kelly a muž, kterého si WBC drží stranou
ANALÝZA Titulová mapa superwelterové váhy vypadá k 19. říjnu 2026 takto: Fundora drží pás WBC, prozatímní pás téže organizace má Vergil Ortiz Jr., Jaron Ennis je šampionem WBA a WBO a Josh Kelly šampionem IBF. Čtyři pásy, čtyři příběhy, jedna váha. Fundora po zápase mluvil o sjednocení: „Chci v téhle divizi jít pro nesporného šampiona. Rozložíme Jarona Ennise nebo Joshe Kellyho,“ stojí v reportu promotéra; originál zní „I want to go for undisputed in this division. We’ll break either Jaron Ennis or Josh Kelly down,“ překlad redakce. Jmenoval tedy dva soupeře, a ani jeden z nich není muž s prozatímním pásem.
Redakce MMAmagu postavila vedle sebe dvě vyjádření z různých měsíců: Fundorovo pozápasové volání po sjednocení a Ortizovu otázku pro magazín The Ring z 26. července 2026, proč tedy není povinným vyzyvatelem on. „Mám prozatímní pás, takže bych měl být na řadě, ne?“ ptal se tehdy; v originále „I have the interim; I should be in line, right?“, překlad redakce. Prozatímní pás je v boxu nástroj, který drží frontu v pohybu a zároveň nechává šampionovi volnou ruku na lukrativnější zápasy.
A právě v tom je háček. Efektní knockout Fundorovu cenu zvedl, jenže zvedl i laťku toho, co se mu vyplatí přijmout. Sjednocovací duel je větší byznys než povinná obhajoba a jednání kolem něj bývá delší.
Jedna vteřina mu zachránila pás a zároveň mu do kalendáře hodila tři jména najednou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek