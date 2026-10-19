Banánové nebezpečí v obchodě. Hnědé skvrny na slupce signalizují rozklad škrobu. Může za to amyláza

Jeden banán, dvě barvy, dvě různé odpovědi těla na cukr. Žlutý kus s pevnou dužinou a hnědnoucí měkký kousek z misky na lince se liší víc, než napovídá nutriční tabulka na obalu. Klíč nicméně neleží v množství energie, ale v tom, jakou formu mají sacharidy uvnitř. Škrob, který v méně zralém banánu ještě drží pohromadě, se při dozrávání štěpí na jednodušší cukry: glukózu, fruktózu a sacharózu. Gram sacharidů má pořád 4 kilokalorie, ať je to škrob, nebo cukr. Proto se číslo na etiketě nehýbe. Ale rychlost, s jakou tělo cukr vstřebá, se změní podstatně.
Škrob se mění, kalorie ne
Banán je z hlediska výživy v podstatě balíček sacharidů. V nezralém stavu tvoří většinu z nich škrob, dlouhé řetězce glukózy, které trávicí systém musí nejdřív rozložit. Jak ovšem plod dozrává, enzymy uvnitř dužiny tyto řetězce štěpí na volné cukry. Výsledkem je poté sladší chuť a měkčí textura, přičemž energetická bilance na 100 gramů se dramaticky nemění.
Jak to vypadá v číslech? Studie publikovaná v roce 2021 ukázala, že největší sacharidový zlom nastává mezi nezralým a zralým banánem. Mezi zralým žlutým a přezrálým hnědnoucím kusem už rozdíly v obsahu glukózy a fruktózy tak velké nejsou. Jinými slovy: ten zásadní přepínač se přehodí dřív, než banán začne hnědnout.
Co přesně dělá amyláza, a kde
Enzym, který za přeměnou škrobu stojí, se jmenuje amyláza. Přesněji jde o dvě formy: α-amylázu a β-amylázu. Podle
review ve Frontiers in Plant Science jsou nejpevnější důkazy o jejich aktivitě navázány na škrobová zrna v amyloplastech dužiny, tedy přímo tam, kde se škrob fyzicky nachází.
Ve slupce amylázová aktivita rovněž probíhá. Studie z roku 2023 popsala, že při teplotě 25 °C se škrobová zrna ve slupce postupně rozkládají a kolem šestého dne jsou téměř pryč. Slupka je tedy součástí dozrávacího procesu, ale říct, že „enzym ve slupce rozhoduje o celé dužině“, by bylo zjednodušení. Přesnější je, že celý plod (dužina i slupka) prochází etylenem řízeným programem rozkladu škrobu. Banán je klimakterický plod a dozrává dál i po sklizni, proto se z obchodu donesený kus doma mění ze dne na den. Nejde o hodiny. Jde o dny, typicky čtyři až šest při pokojové teplotě.
Deset bodů na glykemickém indexu
Oficiální GI databáze University of Sydney uvádí dvě klíčové hodnoty: Banán, syrový (méně zralý): GI 47, nízké pásmo Banán, syrový, přezrálý: GI 57, střední pásmo
Rozdíl deseti bodů se může zdát malý. Pro srovnání: syrové jablko má GI 44, hrozny se podle odrůdy pohybují kolem 50–59 a běžný sendvičový chléb (bílý i celozrnný) často stoupá nad 70. Posun u banánu je tedy menší než rozdíl mezi celozrnným a bílým pečivem. Ale pro člověka, který hlídá postprandiální glykemii, jde o posun z jednoho pásma do druhého. A to už je volba, která smysl má.
Pro koho to je detail a pro koho rozhodnutí
Zdravý člověk bez problémů s glykemií si klidně může vybírat banán podle chuti. Sladší hnědnoucí kus do smoothie, pevnější žlutý do tašky na cestu. Rozdíl v GI pro něj bude zajímavost, ne důvod měnit nákupní zvyklosti.
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Jiná situace nastává u diabetiků, prediabetiků nebo lidí, kteří nosí kontinuální glukózový monitor. Tam může volba méně zralého kusu reálně ovlivnit křivku glykemie po jídle.
Americká diabetologická asociace přitom připomíná, že ovoce je normální součást jídelníčku i při diabetu; důležitá je porce a kontext. Banán snědený s lžící arašídového másla nebo hrstí ořechů vyvolá jinou glykemickou odpověď než banán samotný, protože tuk a bílkovina zpomalují vstřebávání cukrů. Jak si vybrat v obchodě
V českém maloobchodě se běžný banán prodává ve zralosti zhruba 3,5 až 4 na sedmibodové škále, nažloutlý střed, lehce zelené špičky. Vedle něj bývá varianta označená jako zralá, určená ke konzumaci v den nákupu. Extrémně zelené dezertní banány v běžné nabídce nenajdete, ale ani je nehledáte: i standardní nažloutlý kus s GI kolem 47 spadá do nízkého pásma.
Praktická pomůcka podle účelu:
Nižší glykemická odezva: pevnější, méně zralý kus se zelenými špičkami Rychlá energie před tréninkem: zralejší, měkčí banán s vyšším podílem volných cukrů Pečení a smoothie: hnědnoucí přezrálý kus, kde sladkost nahradí část přidaného cukru
Barva slupky není estetická vada ani známka kvality. Je to vizuální ukazatel toho, jak daleko se škrob proměnil v cukr, a jak rychle ho tělo vstřebá.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková