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Německé termály mají vstup za 8,50 eura. Kdo přijde mezi sedmou a osmou ráno, zaplatí výrazně méně

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Za odpočinkem v termální vodě nemusí Češi utrácet desítky eur. Oblíbené německé lázně Europa Therme v Bad Füssingu nabízejí ranní vstupenku za pouhých 8,50 eura. Podmínkou je příchod mezi sedmou a osmou hodinou ranní, přičemž zvýhodněná cena zahrnuje dvě hodiny koupání. Návštěvníci mohou využít také levnější večerní vstupné a během letošního října získat při nákupu permanentky jeden vstup zdarma.
V bavorském lázeňském městě najdete 17 termálních bazénů. Bad Füssing nabízí odpočinek bez nutnosti ubytování.

V bavorském lázeňském městě najdete 17 termálních bazénů. Bad Füssing nabízí odpočinek bez nutnosti ubytování.

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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