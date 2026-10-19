Německé termály mají vstup za 8,50 eura. Kdo přijde mezi sedmou a osmou ráno, zaplatí výrazně méně

Německé lázeňské městečko Bad Füssing nedaleko rakouských hranic patří mezi vyhledávané destinace milovníků termálních koupelí. Nachází se v Dolním Bavorsku a jeho lázeňská zařízení každoročně přitahují návštěvníky, kteří hledají odpočinek, teplou minerální vodu a relaxaci.
Jedním z nejznámějších míst je Europa Therme, rozsáhlý termální areál s více než 3 000 metry čtverečními vodní plochy. Návštěvníci zde najdou několik druhů bazénů, odpočinkové prostory, masážní prvky i saunovou část. Přestože běžné vstupné odpovídá cenám větších německých termálních lázní, areál nabízí také podstatně levnější variantu. Využít ji mohou především lidé, kterým nevadí přivstat si.
Ranní koupání vyjde na méně než polovinu běžného vstupného
Zvýhodněná ranní vstupenka stojí 8,50 eura a prodává se každý den při příchodu mezi 7:00 a 8:00. Za tuto částku získá návštěvník dvě hodiny pobytu v termálních lázních, což může být zajímavé zejména pro ty, kteří chtějí absolvovat kratší koupání. Pro srovnání, běžná pětihodinová vstupenka do termálního bazénu stojí 19,50 eura a celodenní vstup vyjde na 23,50 eura.
Rozdíl mezi ranním a standardním pětihodinovým tarifem tak činí 11 eur na osobu, u dvojice už 22 eur. Je ovšem důležité počítat s tím, že levnější vstupenka nezahrnuje stejnou délku pobytu, a proto nejde o přímou slevu na pětihodinové koupání. Ranní nabídka je trvalou součástí ceníku, neplatí však 1. ledna.
Podstatnou podmínkou je dodržení dvouhodinového limitu. Pokud návštěvník vyhrazenou dobu překročí, provozovatel podle ceníku účtuje cenu běžného pětihodinového vstupu.
Výhodná ranní návštěva by se tak mohla prodražit například při delším odpočinku nebo nedostatečném hlídání času. Na tento tarif navíc nelze uplatnit zvýhodnění spojené s lázeňskou kartou. Pro návštěvníky, kteří chtějí v bazénech strávit větší část dne, proto může být rozumnější rovnou zakoupit standardní nebo celodenní vstupenku. Rozdíl mezi pěti hodinami za 19,50 eura a celodenním pobytem za 23,50 eura totiž představuje pouze čtyři eura.
Levnější vstupné platí také ve večerních hodinách
Další možností, jak za termální koupání zaplatit méně, je večerní vstupenka za 13,50 eura. Ta se prodává v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 a umožňuje využívat termální bazény až do večerní zavírací doby. Právě v uvedených dnech má Europa Therme otevřeno do 21:00, zatímco v úterý, ve čtvrtek a o víkendu končí provoz standardně v 19:00. Večerní nabídka tak může vyhovovat návštěvníkům, kteří přijíždějí až odpoledne a nechtějí platit běžné pětihodinové vstupné. Oproti němu ušetří šest eur na osobu, přestože mohou při příchodu v 17:00 strávit v areálu až čtyři hodiny. Samostatná sauna však není součástí této ceny a pro její využití platí vlastní tarif.
Samotný areál nabízí vedle klasických termálních bazénů také sirné koupele, proudový kanál a bazény s masážními prvky. Právě proudový kanál patří k jeho zajímavostem, protože měří přibližně 120 metrů a umožňuje návštěvníkům nechat se unášet proudem vody. Zájemci mohou využít rovněž oddělenou saunovou část nebo další placené procedury. Vstupenka do klasického termálního bazénu ale automaticky neznamená přístup ke všem doplňkovým službám. Při plánování návštěvy je proto vhodné předem rozlišit, zda návštěvník požaduje pouze koupání, nebo také saunování a další procedury. Kombinovaná celodenní vstupenka do termálních bazénů a sauny stojí podle ceníku 33,50 eura.
Říjnová nabídka přidává jeden vstup zdarma
Vedle pravidelných zvýhodněných tarifů připravila Europa Therme na říjen 2026 také časově omezenou akci nazvanou Zlatý říjen. Od 1. do 31. října mohou návštěvníci při nákupu karty na deset vstupů získat ještě jeden další vstup zdarma. Nabídka se vztahuje na permanentky do termálních lázní i do sauny a může být výhodná zejména pro pravidelné návštěvníky.
Standardní desetivstupová karta do klasického termálního bazénu stojí 190 eur, zatímco jednotlivé pětihodinové vstupy by při deseti návštěvách vyšly celkem na 195 eur. S říjnovým bonusem tak při využití všech jedenácti vstupů vychází jedna návštěva přibližně na 17,27 eura. Samotná akce skončí posledním říjnovým dnem, zatímco zvýhodněné ranní a večerní vstupné zůstává podle aktuální nabídky dostupné dlouhodobě.
autorský text, redakční průzkum