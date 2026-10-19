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Kočárek s dítětem sjel do Vltavy, matka skočila za ním. Pomohli ji kolemjdoucí

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Dennívýzva
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Malá chvilka nepozornosti a kočárek s malým dítětem sjel nedaleko budějovické Budvar arény do řeky. Matka neváhala, vrhla se do vody a snažila se kočárek s dítětem dostat zpět ke břehu. Na pomoc přiběhl také kustod hokejového Motoru Pavel Vlašic, který kočárek vytáhl.
Kočárek s dítětem sjel do Vltavy, matka skočila za ním. Pomohli ji kolemjdoucí

Kočárek s dítětem sjel do Vltavy, matka skočila za ním. Pomohli ji kolemjdoucí

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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