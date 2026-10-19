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Retro bramborové knedlíky s náplní a červeným zelím se vracejí na stůl jako oblíbená domácí klasika

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Když chci uvařit poctivý oběd, po kterém je doma opravdu ticho, sáhnu po plněných bramborových knedlících s uzeným a červeným kysaným zelím. Není to jídlo na pět minut, ale práce se vyplatí a suroviny jsou úplně obyčejné. Nejvíc se mi osvědčilo použít brambory vařené den předem a zelí na závěr lehce zahustit, aby bylo pěkně šťavnaté, ale ne vodové.
Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Plněný bramborový knedlík s červeným kysaným zelím, na který se doma vždycky těší úplně všichni

Obrázek k receptu s názvem Retro klasika: Plněný bramborový knedlík s červeným kysaným zelím, na který se doma vždycky těší úplně všichni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept s názvem Retro klasika: Plněný bramborový knedlík s červeným kysaným zelím, na který se doma vždycky těší úplně všichni
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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