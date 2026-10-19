Retro bramborové knedlíky s náplní a červeným zelím se vracejí na stůl jako oblíbená domácí klasika

Když máme doma chuť na klasické české jídlo k obědu, po kterém u stolu na chvíli zavládne klid, většinou vytáhnu plněné bramborové knedlíky s uzeným a červeným kysaným zelím. Rychlovka to není, to si nebudeme namlouvat. Jenže výsledek za tu práci stojí a nic zvláštního na něj nepotřebujete. Nejlépe se mi osvědčily brambory uvařené den dopředu a zelí na konci lehce zaprášené moukou, aby zůstalo šťavnaté, ale neteklo po talíři.
Tohle jídlo mám ráda pro jeho
obyčejnou poctivost. Je syté, domácí a bez zbytečných ozdob, přesně tak, jak má být. U nás se dělává hlavně o víkendu, kdy člověk nemusí pořád koukat na hodiny a může nechat kuchyň vonět cibulkou, a zelím už někdy dopoledne. Těst na bramborové knedlíky je víc, každá rodina má to svoje. Mně se nejlíp pracuje s uzeným hrubou moukou a hrubou krupicí, protože knedlíky pak drží pohromadě a nejsou z nich těžké koule.
Můj tip: Brambory si opravdu uvařte den předem, pokud to jen trochu jde. Když dobře vychladnou, těsto je poslušnější, tolik se nelepí na ruce a plnění jde o dost klidněji. Recept na poctivé plněné bramborové knedlíky s uzeným a zelím
Doba přípravy: asi 35 minut Doba vaření: asi 30 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience pro přípravu
Knedlíky: 500 g brambor, nejlépe uvařených den předem 1 lžička soli 1 vejce 100 g hrubé mouky 100 g hrubé krupice 450 g uvařeného uzeného masa 4 cibule 4 lžíce oleje
Červené kysané zelí: 1 balíček kysaného červeného zelí 1 velká cibule 2 lžíce oleje cukr podle chuti ocet podle chuti trochu soli 1 lžíce polohrubé mouky na zahuštění Postup přípravy plněných bramborových knedlíků
1. Brambory uvařte nejlépe ve slupce už den předem. Druhý den je oloupejte a nastrouhejte najemno. Vychladlé brambory udělají
bramborové těsto pevnější a nebude se tolik lepit.
2. K bramborám přidejte
sůl, vejce, hrubou mouku a hrubou krupici. Těsto zpracujte svižně, žádné dlouhé hnětení. Čím déle ho trápíte, tím spíš začne řídnout.
3.
Uzené maso nakrájejte na drobné kostičky. Když je hodně libové, přimíchejte k němu klidně lžíci opečené cibulky. Náplň pak nebude suchá.
4. Do většího hrnce dejte vařit vodu a lehce ji osolte. Z těsta si mezitím odkrajujte podobně velké kousky, v dlani z nich udělejte placičky a doprostřed dejte lžíci
uzeného masa.
5. Těsto kolem náplně dobře uzavřete a vytvarujte kouli nebo oválný knedlík. Spoj si raději ještě jednou překontrolujte. Malá škvíra ve vodě často znamená, že náplň začne utíkat ven.
Knedlíky uvařte
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6. Knedlíky vkládejte do
vroucí vody a vařte je asi 15 minut. Občas hrncem opatrně zahýbejte, aby knedlíky nezůstaly přilepené u dna. Hotové je vyndejte děrovanou naběračkou.
7. Na pánvi rozehřejte
2 lžíce oleje a nechte na něm zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte kysané červené zelí, promíchejte a jen lehce podlijte vodou.
8. Se solí zacházejte opatrně, zelí už samo o sobě bývá výrazné. Přidejte trochu
cukru a podle chuti také trochu octa. Nechte dusit doměkka, obvykle stačí zhruba 15 minut.
9. Jakmile je zelí měkké, zaprašte ho
polohrubou moukou, promíchejte, trochu podlijte a ještě asi 15 minut provařte. Zelí se tím spojí a na talíři se nerozteče všude kolem.
10. Zbylé
cibule oloupejte, nakrájejte na kolečka nebo půlkolečka a opečte na zbytku oleje dozlatova. Na konci je můžete trochu osolit.
11. Horké
plněné bramborové knedlíky podávejte s pořádnou porcí červeného kysaného zelí a navrch dejte opečenou cibulku. Nejlepší jsou hned po uvaření. Když něco zbyde, dejte knedlíky do lednice a druhý den je prohřejte v páře nebo krátce v mikrovlnce. Foto: Cooky.cz, Plněné bramborové knedlíky podávejte horké s červeným zelím a osmaženou cibulkou. Rady a tipy: co dělá tenhle recept tak dobrý Když se těsto moc lepí, přisypávejte po malých dávkách hrubou mouku. Nepřehnat. Příliš tuhé těsto udělá z knedlíků těžké kusy. U zelí přidávejte ocet i cukr postupně. Každé kysané zelí chutná jinak a překyselené se napravuje špatně. Opečenou cibulku si nechte až na konec. Když dlouho čeká v misce, změkne a ztratí křupavé okraje i vůni. U plněných knedlíků podle mě rozhoduje poměr těsta, náplně a zelí. Moc těsta a celé jídlo působí těžkopádně. Málo zelí a chybí mu šťáva. Tady to vychází tak akorát. Bramborové těsto zůstane jemné, uzené přidá slanou chuť a opečená cibulka to celé pěkně dotáhne. V některých domácnostech se do zelí dává také kmín , jablko nebo kapka jablečného octa . Pokud vám tyhle chutě sedí, není důvod se jim bránit. Já se většinou držím jednodušší verze, protože u nás mizí z talířů nejrychleji právě takhle. Když si chcete práci rozdělit, uvařte si den předem nejen brambory, ale i uzené maso. Druhý den pak už jen zaděláte těsto, knedlíky naplníte a doděláte zelí. U takového oběda se každá ušetřená čtvrthodina počítá.
Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně
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