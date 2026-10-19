Trumpovo energetické příměří neplatilo ani den. Putin si 16. října nechal od Gerasimova hlásit masivní údery

Příspěvek se objevil 11. října 2026 na Trumpově účtu na síti Truth Social a byl psaný velkými písmeny: „S okamžitou platností vyhlašuji ENERGETICKÉ PŘÍMĚŘÍ…“ Ještě týž den hlásil Kyjev, že ruské síly zasáhly elektrárnu v Charkově. Volodymyr Zelenskyj na to o den později upozornil na bezpečnostním fóru ve Varšavě: na charkovskou elektrárnu Rusko udeřilo bezprostředně po Trumpově příspěvku. Útoky pak pokračovaly bez přestávky.
Mosty, železnice i datová centra: co Gerasimov hlásil Putinovi
Šestnáctého října navštívil Vladimir Putin podle agentury AP velitelské stanoviště, kde mu náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov osobně ohlásil zahájení masivních úderů na ukrajinské energetické objekty. Putin podle AP armádě nařídil, aby ve vzdušné kampani pokračovala. Státní agentura TASS k tomu doplnila, že ruské síly mají na systematické ničení ukrajinské energetiky vyčleněné prostředky.
Na Gerasimovově seznamu stály vedle energetiky také strategické mosty a železniční infrastruktura, tedy trasy, po kterých Ukrajina přesouvá vojáky a munici. Třetím cílem jsou datová centra, na kterých stojí provoz úřadů, státní komunikace a informační prostor. Výpadky proudu a zásahy civilní infrastruktury hlásilo devět ukrajinských regionů včetně Kyjeva a Volyně.
Formální ruské vypovězení příměří se v otevřených zdrojích dohledat nedá. Mezi Trumpovým příspěvkem a Gerasimovovým hlášením uběhlo pět dní, během nichž útoky sílily, a 16. října Moskva oficiálně oznámila, že masivní kampaň už běží.
Rafinerie za rafinerii by Kyjev stála víc než Moskvu
Podepsaný dokument, kontrolní mechanismus ani inspekční režim v otevřených zdrojích neexistují. Server Axios se s odvoláním na nejmenovaného představitele Bílého domu dopracoval jen k možnému rámci: strany by nejdřív přestaly útočit na rafinerie a teprve později případně i na elektrárny a rozvodnou síť. Trump přesto příměří oznámil jako hotovou věc. Vyhlásit platnou dohodu, která existovala nanejvýš jako rámec v podání anonymního úředníka, byla od začátku nejslabší místo celého pokusu.
Černomořská obilná iniciativa z roku 2022 měla psaný text, společné koordinační centrum v Istanbulu a základní pravidla, a Rusko ji přesto v červenci 2023 ukončilo. Říjnové příměří nemělo ani tohle minimum. Když nevydržela dohoda s pravidly a koordinačním centrem, deklarace bez obojího neměla o co se opřít.
Chybná byla i samotná konstrukce. Ukrajina má podle Zelenského v podstatě jedinou rafinerii, kterou ruské údery už dávno těžce poškodily, kdežto Rusko jich provozuje desítky. Vzájemné zastavení útoků na rafinerie by tedy Moskvě prakticky nic nevzalo, Kyjev by naopak přišel o jeden z mála nástrojů, jimiž tlačí na ruskou ekonomiku.
Ukrajina proto prosazovala ochranu elektrické sítě a rozvodů, kde je nepoměr obrácený: Rusko ukrajinskou energetiku systematicky ničí a Ukrajina na ruskou síť v takovém rozsahu neútočí. Bílý dům ale podle Axiosu právě tuhle oblast odložil do druhé fáze, ke které nikdy nedošlo.
Minulou zimu zůstalo bez proudu přes 11,1 milionu odběratelů
Zpráva OSN z června 2026 popisuje, co ruské údery způsobily v zimě 2025/2026. Na výrobu, přenos a distribuci elektřiny jich OSN napočítala nejméně 423 a dalších 74 mířilo na teplárenskou infrastrukturu. Bez proudu zůstalo přes 11,1 milionu odběratelů. Plně obnovit kapacity před další zimou podle OSN možné není, takže nová vlna útoků dopadá na síť, která se z té předchozí nevzpamatovala.
Civilních obětí přibývá rychle. Zářijová bilance uvádí 328 mrtvých a 2 105 zraněných civilistů, o 85 procent víc než před rokem.
Zelenskyj 16. října, tedy v den Gerasimovova hlášení, požádal na zasedání Evropské rady v Bruselu o zimní balík 300 interceptorů Patriot proti balistickým raketám. Obranu podle ukrajinské prezidentské kanceláře oslabují výpadky satelitního připojení Starlink, které zasáhly dronové operace i komunikaci. K tomu opakovaně selhalo včasné varování před starty balistických raket.
Česko má na obyvatele nejvíc držitelů dočasné ochrany v celé Unii
Přímý energetický dopad na Česko je menší než v dřívějších fázích války. Kontrakt na dodávky ruského plynu podle ministerstva průmyslu a obchodu není aktivní a surová ropa od března 2025 proudí do země výhradně ropovodem TAL. Ceny se však tvoří na evropském trhu a ruský plyn podle unijní agentury ACER stále pokrývá zhruba 12 procent poptávky EU.
Pokud se výpadky proudu a tepla na Ukrajině protáhnou do zimy, je další vlna uprchlíků do střední Evropy reálná možnost. Česko by ji pocítilo silně: Eurostat k 31. srpnu 2026 evidoval v zemi 398 360 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny, v přepočtu na obyvatele nejvíc ze všech států Unie.