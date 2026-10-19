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Trumpovo energetické příměří neplatilo ani den. Putin si 16. října nechal od Gerasimova hlásit masivní údery

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Příměří ohlášené na sociální síti nemělo podepsaný text, kontrolní mechanismus ani sankci za porušení. Moskva ho nikdy formálně nevypověděla, jen dál útočila. Ukrajina tak vstupuje do zimy se sítí, kterou podle OSN nestihne opravit.
Trumpovo energetické příměří neplatilo ani den. Putin si 16. října nechal od Gerasimova hlásit masivní údery

Trumpovo energetické příměří neplatilo ani den. Putin si 16. října nechal od Gerasimova hlásit masivní údery

Zdroj: Foto: State Emergency Service of Ukraine - licence CC BY 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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