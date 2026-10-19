Fiala neví, za kolik tankoval. Nafta pod padesát je dobrá

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Fiala neví, za kolik tankoval. Nafta pod padesát je dobráPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Politik objevil způsob, jak posuzovat ceny pohonných hmot.
Politik SPD Radim Fiala, ZDROJ: Václav Moravec/ se souhlasem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 19.10.2026 16:42
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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