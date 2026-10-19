Ojeté Suzuki Jimny je dražší než nové. Off-road s žebřinovým rámem v Evropě skončil a bazary chtějí přes 700 tisíc

Ceník Suzuki platný od 1. září 2019 uváděl za lépe vybavený Jimny 468 900 Kč. Exemplář z roku 2020 s padesáti tisíci kilometry se dnes inzeruje za 695 000 Kč, tedy zhruba o 48 % dráž, než kolik stálo nové auto v nejvyšší výbavě. Inzerovaná cena ještě neznamená, že za ni auto někdo koupí. Majitelé ojetých kusů ale zjevně počítají s tím, že kupec, který Jimny chce, nemá kam jinam jít.
Kvůli čemu musely v lednu 2020 skončit objednávky osobní verze?
Suzuki France tehdy veřejně uvedlo, že malý off-road vypouští tolik CO₂, že zhoršuje průměr celé evropské flotily značky. Ten hlídá legislativa CAFE. Nové objednávky osobní verze proto musely skončit. Jimny tedy nedoplatil na nezájem zákazníků. Doplatil na to, že zkresloval emisní bilanci výrobce.
Suzuki zkusilo auto v Evropě udržet jako užitkovou verzi N1. Ta měla jen dvě místa a místo zadních sedadel nabízela 863 litrů nákladového prostoru. Vydržela jen jako přechodné řešení. Dnes Suzuki na svých evropských stránkách uvádí, že Jimny v Evropě homologován k prodeji není.
Žebřinový rám, jaký jinak najdete u Land Cruiseru nebo Defenderu
Motor zájem o Jimny nevysvětlí. Atmosférický čtyřválec K15B má objem 1,5 litru a výkon 75 kW (102 k), což jsou běžné hodnoty. Výjimečné je to, co je pod ním. Karoserie sedí na samostatném žebřinovém rámu, který se jinak objevuje u velkých terénních aut, jako je Toyota Land Cruiser nebo Land Rover Defender. Obě nápravy jsou tuhé. Pohon všech kol AllGrip PRO se připojuje a má mechanickou redukční převodovku, kterou řidič ovládá klasickou pákou. Systém Brake LSD k tomu přibrzďuje prokluzující kolo, a nahrazuje tak uzávěrku diferenciálu.
Celé to Suzuki vešlo do auta dlouhého 3 645 mm, které váží 1 135 kg. Projede proto úzkou lesní cestou a zaparkuje u supermarketu. Crossovery s pohonem 4×4 v podobné cenové hladině, například Dacia Duster nebo Suzuki Vitara, mají elektronicky řízený pohon určený hlavně pro běžný provoz. V pomalém technickém terénu rozhoduje zdvih náprav, nájezdové úhly a redukce, a právě tam jim Jimny ujíždí.
Jednotlivé součásti nejsou novinkou. Vzácné je jejich spojení v sériovém autě o rozměrech městského vozu, a to je hlavní důvod, proč se ojetiny nezlevňují.
Při 130 km/h naměřil ADAC v kabině 74,9 decibelu
Nezávislý test německého autoklubu ADAC zkoušel užitkovou verzi N1 a na dálnici v ní naměřil hluk, při kterém se posádka jen těžko baví. Za komfort dostal Jimny známku 4,0 a za jízdní vlastnosti 4,8 na stupnici, kde nejlepší je jednička. Tuhé nápravy, které v terénu drží kola na zemi, způsobují na asfaltu náklony v zatáčkách a neklidnou jízdu při bočním větru.
Kufr osobní verze pojme 85 litrů, tedy zhruba jeden větší batoh. Pro rodinu s dětmi nebo pro denní dojíždění po dálnici je Jimny špatná volba. Rozumný je jako druhé auto, na chatu, pro myslivce, lesníky nebo techniky, kteří jezdí do hor tam, kde končí silnice.
Provoz by neměl být drahý. Malé rozměry a jednoduchá mechanika tomu nahrávají a první pravidelnou STK projde 96,1 % aut. Tohle číslo ale vychází z malého vzorku.
Patnáct inzerátů na celou republiku a ceny až k 868 tisícům
V říjnu 2026 je na celém českém trhu řádově patnáct inzerátů na Jimny. Server Autokuk k 14. srpnu 2026 evidoval nabídkové ceny motorizace K15B v rozmezí 630 až 868 tisíc korun. Horní hranice odpovídá víc než dvojnásobku základní ceny 422 900 Kč z ceníku z roku 2019.
Konkrétní inzeráty ukazují i další věc. AAA Auto nabízí dva kusy z roku 2024 shodně za 670 000 Kč, jeden s nájezdem 9 480 km a druhý s 19 865 km. Auto se stejným nájezdem 19 865 km chce TipCars za 700 000 Kč a na Sauto stojí ročník 2024 s 9 480 km 730 000 Kč. Shodné nájezdy naznačují, že jde nejspíš o stejná auta inzerovaná na víc portálech s rozdílem až 60 tisíc korun. Skutečný počet aut na prodej tak může být nižší, než kolik je inzerátů. Nejstarší nabídka na Sauto, ročník 2019 s 83 000 km, chce 549 000 Kč. I tak jde o 80 100 Kč víc, než stála nová vyšší výbava.
Kdo kupuje dnes, platí cenu, ve které je nedostatek už započítaný. Další zdražení předpokládá, že se nabídka v Evropě nezlepší a nepřijde homologovaná náhrada. Pětidveřový Jimny Nomade se v Japonsku prodává od ledna 2025, elektrická ofenziva Suzuki v Evropě ale stojí na modelu e Vitara. Oficiální návrat Jimnyho do Evropy podle dostupných zdrojů oznámen není.