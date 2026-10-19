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Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila

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Tragicky skončila návštěva jedné z nejznámějších architektonických památek ve Spojených státech. Pětapadesátiletého Brazilce během prohlídky historického areálu v Arizoně zasáhla do hlavy část střechy, kterou uvolnil silný vítr. Muž utrpěl smrtelné zranění a záchranáři mu již nedokázali pomoci. Obětí byl rektor brazilské univerzity, který do USA přicestoval pracovně. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje.
Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila

Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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