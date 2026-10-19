Muž (55) vyrazil na prohlídku slavné památky. Vítr utrhl část střechy, která ho na místě usmrtila

Neštěstí se odehrálo v pátek 16. října kolem druhé hodiny odpoledne místního času ve městě Scottsdale v americkém státě Arizona. Pětapadesátiletý Rogério Renato Mateucci se společně s dalšími návštěvníky účastnil prohlídky historického komplexu Taliesin West, který býval zimním sídlem světoznámého architekta Franka Lloyda Wrighta. V oblasti tou dobou panovalo větrné počasí a nárazy větru dosahovaly rychlosti přibližně 51 kilometrů za hodinu. Z jedné z budov se náhle uvolnil kus střešní konstrukce, který zasáhl Mateucciho do hlavy. Přivolaní záchranáři muže prohlásili za mrtvého přímo na místě. Ostatní účastníci prohlídky podle dostupných informací zraněni nebyli.
Silný vítr uvolnil část střešní konstrukce
První informace o neštěstí potvrdili místní hasiči a policisté, kteří na místo vyjeli krátce po oznámení nehody. Podle následných zjištění muže zasáhla část střešní krytiny z akrylátového materiálu, kterou silný vítr odtrhl od konstrukce budovy. Národní meteorologická služba zaznamenala v době nehody v oblasti Scottsdale východní vítr o rychlosti přibližně 35 kilometrů za hodinu, přičemž nárazy byly podstatně silnější. Policisté zatím nepředpokládají, že by za smrtí stál úmyslný trestný čin. Událost předběžně vyhodnocují jako nehodu související s nepříznivým počasím, její přesné okolnosti však nadále prověřují. Oficiální příčinu úmrtí má určit soudní lékař v okrese Maricopa.
Vyšetřování se zaměřuje také na okolnosti, za kterých se část střešního materiálu uvolnila. Z dosavadních informací nelze určit, zda k neštěstí přispěl technický stav konstrukce, nebo zda rozhodující roli sehrály samotné povětrnostní podmínky. Správce historického areálu po tragédii rozhodl o jeho uzavření pro veřejnost až do odvolání. Vedení nadace Franka Lloyda Wrighta vyjádřilo soustrast rodině a blízkým zemřelého. Další podrobnosti nechce zveřejňovat, dokud příslušné úřady nedokončí svou práci. Termín opětovného otevření památky zatím nebyl oznámen.
Obětí byl rektor významné brazilské univerzity
Zesnulý Rogério Renato Mateucci vedl Papežskou katolickou univerzitu v brazilském státě Paraná, známou pod zkratkou PUCPR. Ve funkci rektora působil od roku 2022 a nedávno byl potvrzen na další funkční období, které mělo trvat do roku 2029. Pocházel z brazilského města Americana ve státě São Paulo a vystudoval pedagogiku. Byl také členem katolické kongregace maristických bratří, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání. Ve Spojených státech pobýval na pracovní cestě společně s dalšími představiteli vzdělávacího prostředí. Jeho náhlé úmrtí zasáhlo akademickou obec i představitele brazilského státu Paraná.
Univerzita v reakci na tragédii vyhlásila smutek a zrušila výuku na svých pracovištích v Curitibě, Londrině a Toledu na 17. a 19. října. Na pondělí 19. října zároveň naplánovala zádušní mši v univerzitní kapli Ježíše Mistra, kterou mohou lidé sledovat také prostřednictvím internetu. Vedení školy pozastavilo rovněž pondělní administrativní provoz. Soustrast pozůstalým vyjádřil i guvernér brazilského státu Paraná Carlos Massa Ratinho Junior. Mateucci během svého působení spolupracoval se státními institucemi na rozvoji vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Podrobnosti posledního rozloučení mají být oznámeny po převozu jeho těla zpět do Brazílie.
Historická památka patří na seznam UNESCO
Taliesin West patří k nejvýznamnějším stavbám americké moderní architektury a nachází se na úpatí pohoří McDowell nedaleko Phoenixu. Frank Lloyd Wright zde v roce 1937 začal budovat své zimní sídlo, které současně využíval jako architektonickou dílnu a prostor pro výuku studentů. Stavbu navrhl tak, aby co nejvíce splývala s okolní pouštní krajinou, a při její výstavbě využíval místní kámen a další přírodní materiály. Areál vznikal postupně za přímé účasti Wrighta a jeho žáků. V roce 2019 byl společně s dalšími sedmi Wrightovými stavbami zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Dnes jej spravuje nadace nesoucí architektovo jméno a běžně nabízí návštěvníkům prohlídky obytných prostor, ateliérů i venkovních částí rozsáhlého komplexu.
Použité zdroje: azfamily.com, folha.uol.com.br, pucpr.br, parana.pr.gov.br, franklloydwright.org, ktar.com.