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Kolik si vydělá obyčejná kuchařka v rakouské restauraci. Až to zjistíte, spadne vám brada

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Pracovní trh v rakouské gastronomii láká Čechy na vyšší plat, ale skutečný příjem se skládá z mnoha dílů: kolektivní smlouvy, 13. a 14. platu, ubytování, příplatků i zdanění. Podívejme se, jak se z nich skládá výsledek.
Kolik si vydělá obyčejná kuchařka v rakouské restauraci. Až to zjistíte, spadne vám brada

Kolik si vydělá obyčejná kuchařka v rakouské restauraci. Až to zjistíte, spadne vám brada

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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