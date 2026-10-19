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Co se děje v lese po setmění? Fotopasti zachytily lišky i divočáky v bahenní lázni

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Noční lesy mají své kouzlo. Ze svých úkrytů vyrážejí zvířata, která jindy na procházce běžně nepotkáte. Ochránci přírody aktuálně zveřejnili záznamy z fotopastí i kamer, na kterých jsou vidět například lišky i divočáci lebedící si v bahenní lázni.
Co se děje v lese po setmění? Fotopasti zachytily lišky i divočáky v bahenní lázni

Co se děje v lese po setmění? Fotopasti zachytily lišky i divočáky v bahenní lázni

Zdroj: CHKO Brdy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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