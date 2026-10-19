Renault Zoe odstavila ložiska za necelých 4 500 Kč. Autorizovaný servis výměnu nedělá, za nový motor chce 194 000 Kč

Případ, který popsala německá agentura SP-X, začíná v berlínské dílně EV Clinic. Renault Zoe přestal jezdit, protože se v jeho elektromotoru opotřebovala ložiska. Vada pak rozhodila rotorový snímač polohy. Ten začal hlásit chybové kódy a řídicí jednotka je vyhodnotila jako konec motoru. Autorizovaný servis Renaultu majiteli sdělil, že výrobce pro tuto závadu opravu jednotlivých dílů nenabízí, a doporučil nový motor. EV Clinic stejnou závadu opraví včetně práce zhruba za 48 500 Kč.
Kdy oprava převýší cenu pětiletého auta
Nový motor pro Zoe stojí v autorizované síti podle SP-X a EV Clinic od 145 000 do 194 000 Kč. Pokud je potřeba měnit celou pohonnou sestavu, účet může dosáhnout 242 500 Kč. Ve srovnání se specializovanou opravou za 48 500 Kč jde zhruba o trojnásobek u nejlevnější varianty a o pětinásobek u té nejdražší. Opravný set se dvěma ložisky a dvěma těsněními prodává EV Clinic ve svém e-shopu za necelých 4 500 Kč, takže samotné díly tvoří necelou desetinu ceny specializované opravy.
Výměna celku místo dílu je u výrobců standardní postup. Renault i Tesla pracují v servisních postupech s celými sestavami. Oficiální manuál Tesly má pro pohonnou jednotku postup „Drive Unit, Remove and Replace“, tedy sejmout a vyměnit, a vnitřní repasi autorizovaná síť nedělá. Výrobce k tomu vede několik důvodů. Jednotný postup se snadno zavádí, servis nenese odpovědnost za kvalitu opravy uvnitř motoru, vysoké napětí přináší bezpečnostní rizika a výrobní tolerance nechce výrobce svěřovat stovkám servisních míst.
Pro majitele pětiletého elektromobilu s tržní hodnotou kolem 200 000 Kč znamená účet za 242 500 Kč ekonomickou totálku. Oprava by stála víc než celé auto. Stejný postup znají i majitelé spalovacích aut s automatickou převodovkou. Když v Audi selže mechatronika převodovky S tronic, nezávislý specialista ji opraví za 37 000 Kč, kdežto autorizovaný servis nabídne novou převodovku za 162 000 Kč.
Nejčastěji selhává palubní nabíječka, baterie je až čtvrtá
Statistika poruch ADAC za rok 2026 vychází pro elektromobily dobře. Čtyřletá elektrická auta v ní mají 6,5 poruchy na tisíc vozů, stejně stará auta se spalovacím motorem 12,5. Spalováky se tedy kazí téměř dvakrát častěji, a kdo kupuje ojetý elektromobil, podstupuje podle těchto dat menší riziko, že auto skončí na odtahovce.
Četnost poruch je ovšem jen polovina účtu. Až o druhé polovině, tedy o ceně opravy, rozhoduje dostupnost dílen, které umějí rozebrat elektrickou část auta na jednotlivé komponenty. Spalovací motory, převodovky a turbodmychadla rozebírá hustá síť nezávislých servisů. U elektromobilů taková síť chybí.
Otto Behrend z EV Clinic jmenuje u starších elektromobilů jako nejčastější závadu palubní nabíječky. Na druhém místě jsou DC/DC měniče a na třetím elektromotory. Trakční baterie, které se kupující obávají nejvíc, je v jeho pořadí až čtvrtá.
Česká mapa specialistů na elektromobily se zatím vejde do okolí Prahy
Kolik nezávislých dílen má Německo, z dostupných údajů jasně nevyplývá. Reportáž SP-X uvádí, že specialistů na opravy elektromobilů je v celé zemi „sotva tucet“. Německé veřejné adresáře FirstEV a GoingElectric přitom vedou desítky nezávislých dílen pro elektromobily po celé republice. Jestli jde o rozdílné počítání, například jen dílen schopných opravit motor po součástkách, zůstává otevřené.
V Česku je výběr zřetelně užší. V dubnu 2025 sem vstoupila síť EV Repair Network a první pracoviště otevřela v Ořechu u Prahy. Firma Electriccare uvádí opravy a repase vysokonapěťových baterií, Hybrid servis v pražském Zličíně nabízí opravy elektromobilů. Mimo Prahu a její okolí se další adresy hledají těžko.
Diagnostika je dostupnější. Zlínský EVsmart testuje stav baterií mobilně po celé republice a certifikát zdraví baterie vydává také mezinárodní služba AVILOO. Při koupi ojetiny to pomůže, motor s opotřebenými ložisky to ale neopraví. Pro majitele Zoe z úvodního případu leží dílna, která takovou opravu prokazatelně dělá, v Berlíně.
Nabíjení do 80 procent a další návyky, které zpomalí stárnutí baterie
Před koupí ojetého elektromobilu stojí za to ověřit, jestli v okolí funguje dílna, která výslovně uvádí opravy vysokonapěťových baterií, pohonných jednotek nebo nabíječek a bere konkrétní model. Nabíječky jsou podle EV Clinic nejčastější závadou, takže nezávislá dílna se hodí i mimo velké opravy. Druhým krokem je nezávislý test stavu baterie. Do rozpočtu je navíc rozumné započítat, že pozáruční oprava klíčového dílu může vyjít na desítky tisíc korun.
Kdo už elektromobil má, může baterii šetřit návyky, které Renault i Tesla shodně doporučují v oficiálních manuálech. Denně nabíjet spíš do 80 %, vyhýbat se extrémním teplotám, dávat přednost pomalejšímu nabíjení střídavým proudem a nenechávat baterii dlouho vybitou na nulu ani nabitou na sto procent. Analýza společnosti Geotab z dat 22 700 elektromobilů potvrdila, že vyšší podíl rychlonabíjení degradaci baterie zrychluje. Průměrná ztráta kapacity podle ní činí 2,3 % ročně.