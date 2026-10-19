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Renault Zoe odstavila ložiska za necelých 4 500 Kč. Autorizovaný servis výměnu nedělá, za nový motor chce 194 000 Kč

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Dennívýzva
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Elektromobily se podle německé statistiky kazí méně často než auta se spalovacím motorem. O ceně opravy pak rozhoduje hlavně to, kdo auto opravuje: autorizovaný servis vyjde zhruba třikrát až pětkrát dráž než specializovaná dílna. V Česku umí opravu po součástkách jen hrstka firem.
Renault Zoe odstavila ložiska za necelých 4 500 Kč. Autorizovaný servis výměnu nedělá, za nový motor chce 194 000 Kč

Renault Zoe odstavila ložiska za necelých 4 500 Kč. Autorizovaný servis výměnu nedělá, za nový motor chce 194 000 Kč

Zdroj: Foto: Vollet Philippe - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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