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Bolavá záda trápí statisíce Čechů. Kvůli páteři vyhledalo loni lékaře téměř milion lidí

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Sedavé zaměstnání v kancelářích, nedostatek pohybu a každodenní stres si vybírají svou daň. Kvůli problémům s páteří a zádům vyhledalo loni lékaře téměř 946 tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Data zveřejněná u příležitosti Světového dne páteře ukazují, že potíží dlouhodobě přibývá.
Bolavá záda trápí statisíce Čechů. Kvůli páteři vyhledalo loni lékaře téměř milion lidí

Bolavá záda trápí statisíce Čechů. Kvůli páteři vyhledalo loni lékaře téměř milion lidí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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