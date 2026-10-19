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UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul

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V Edmontonu prohrála přesnější bojovnice. Erin Blanchfieldová měla o devatenáct zásahů navrch, Jasmine Jasudaviciusová ale vzala zápas na zemi. Jak se to stalo?
UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul

UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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