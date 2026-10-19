UFC Edmonton má za sebou překvapení. Jasudavicius porazila Blanchfieldovou a chce zápas o titul

Rogers Place, 16 903 diváků, 3 pětiminutová kola. Jasmine Jasudaviciusová srazila Erin Blanchfieldovou v prvním kole třikrát k zemi a pokaždé ji tam udržela. Favoritka se zpod ní rvala ven, jenže než stihla zabrat, měla dvě kola v mínusu. Ve třetím se konečně rozjela a poměr přesných úderů v něm otočila na 42:22 pro sebe. Bylo pozdě. Redakce MMAmagu proto sáhla po oficiálních statistikách zápasu i po kartách sudích a spočítala, kolik času strávila vítězka doslova na soupeřce.
Favoritka měla projít k pásu. V Edmontonu narazila
Stalo se to 17. října 2026 na turnaji UFC Fight Night: Buckley vs. Malott. Duel Blanchfieldové s Jasudaviciusovou byl druhým nejdůležitějším zápasem večera. Obě bojovnice patří do ženské muší váhy, divize do 125 liber (56,7 kg), jedné z hlavních ženských kategorií UFC.
Papírově to byla jasná věc. Blanchfieldová šla do klece jako čtvrtá žena žebříčku divize, Jasudaviciusová jako šestá. Průměr kurzů 18 sázkových kanceláří, který eviduje UFCalendar, dával na Blanchfieldovou minus 333 a na Jasudaviciusovou plus 265. Ta čísla tu stojí jako doklad předzápasového očekávání, ne jako sázkový tip.
Skončilo to jednomyslně. Všichni tři sudí napsali 29:28 pro Jasudaviciusovou, UFC vedlo zápas na výsledkové listině jako výhru outsiderky.
Čísla z toho zápasu přitom říkají něco, co by u výsledku na body nikdo nečekal: vítězka trefila podstatně míň ran než poražená.
Devatenáct ran navíc, a stejně to nestačilo
Blanchfieldová nasbírala 62 signifikantních úderů, Jasudaviciusová 43. Rozdíl devatenáct ran, ve prospěch té, která prohrála. Signifikantní údery jsou v oficiální statistice zásahy, které se počítají jako čisté a smysluplné, ne každý dotyk v klinči.
|Ukazatel za celý zápas
|Jasudaviciusová
|Blanchfieldová
|Signifikantní údery
|43
|62
|Čas kontroly
|7:59
|0:14
|Úspěšné takedowny
|5 z 13
|1 z 2
Rozhodlo se to na zemi. Z časů kontroly ve statistice zápasu, kterou redakce MMAmagu prošla, vychází 53,2 % z 15 minut: tolik zápasu ležela Blanchfieldová pod soupeřkou. Sama se dostala nahoru na 14 sekund. Jasudaviciusová k tomu dotáhla pět takedownů ze 13 pokusů, favoritka jeden ze dvou.
Redakce MMAmagu porovnala karty všech tří sudích, tedy Thomase Collinse, Erika Colóna a Junichira Kamija, s mediálním bodováním na serveru MMADecisions. Sudí se shodli do posledního kola: první dvě Jasudaviciusové, třetí Blanchfieldové. Osm evidovaných mediálních skóre šlo k 19. říjnu 2026 stejným směrem, všech osm 29:28 pro vítězku. Ve třetím kole, jediném, které favoritka získala, trefila bezmála dvojnásobek. O nic víc se opřít nemohla.
Jasudaviciusová ale po zápase o statistikách nemluvila. Mluvila o ženě, která ji před čtyřmi lety porazila.
Po výhře si řekla o pás. A o něco víc než o pás
Tou ženou je Natalia Silvová, současná šampionka ženské muší váhy. Jasudaviciusové uštědřila 18. června 2022 jednomyslnou porážku na body a vítězka z Edmontonu tvrdí, že je od té doby jiná bojovnice a že by se na odvetu připravila jinak.
Na pozápasové tiskové konferenci, o které psal server MMA Fighting, řekla o své soupeřce: „Ano, myslím, že mě podcenila.“ Překlad je redakční. Z její řeči plyne jediné: za výhru chce zaplatit titulovým zápasem, ne postupem o příčku v žebříčku.
Situace v divizi je ale zamotaná. Silvová získala uvolněný pás 3. října 2026 výhrou nad Wang Cong. Titul se uvolnil poté, co podle oznámení UFC z 5. září 2026 odstoupila kvůli zranění Valentina Ševčenková se slovy, že nebude schopná zápasit nejméně rok. Z textu, který UFC zveřejnilo 16. října 2026 a kterým redakce MMAmagu prošla, přitom plyne, že organizace sama mluvila jen o možné titulové šanci v roce 2027.
Žádost o zápas o pás není ohlášený zápas. V oficiálních oznámeních UFC k 19. říjnu 2026 není uvedený žádný nový duel o ženský muší titul.
Proč tahle výhra možná nebude stačit
ANALÝZA Jasudaviciusová porazila výš postavenou soupeřku, jednomyslně, v hlavní části karty a před plnou halou. V UFC to ale není automat na titulovou šanci. O vyzyvatelce nerozhoduje pořadí v tabulce, ale matchmaking, tedy lidé, kteří skládají zápasy podle příběhu a načasování.
Načasování jí zrovna nehraje do karet. Šampionka má pás od začátku října 2026 a stihla ho zatím jen získat, ne obhájit. Ve hře je navíc jméno Ševčenkové, jejíž pauza má podle UFC trvat nejméně rok. Každý měsíc čekání znamená, že se do fronty může vtěsnat někdo jiný.
Na straně Jasudaviciusové stojí argument, který nejde zpochybnit. Tři shodné karty, osm z osmi mediálních skóre a víc než polovina zápasu strávená v dominantní pozici. Devatenáct ran navíc Blanchfieldové na výhru nestačilo. Jestli necelých osm minut na zemi bude stačit Jasudaviciusové na zápas o pás, nerozhodne statistika, ale UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka