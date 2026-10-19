Írán stahuje výrobu raket pod zem. Ani třináctitunová americká bomba nemá jistotu, že nové tunely prorazí

Íránský raketový průmysl dostal v krátké době dva těžké zásahy. První přišel v červnu 2025 během takzvané dvanáctidenní války a izraelské operace Rising Lion, druhý v mnohem rozsáhlejší kampani, která začala 28. února 2026. V únoru a březnu 2026 americké a izraelské letouny v operacích Epic Fury a Roaring Lion zasáhly íránské závody penetračními bombami. Budovy se zřítily, planetární mixéry na tuhé palivo skončily pod sutinami a nadzemní výroba se zastavila. Institut FPRI ve své analýze ze 14. října 2026 popisuje, co Írán dělá od té doby: nejcitlivější části programu stěhuje do podzemí.
Na snímcích chybí jediná plně funkční výrobní linka na povrchu
Výroba íránských balistických raket se soustředí do tří lokalit a každá má vlastní úlohu. Šáhrúd na severovýchodě země spravují Revoluční gardy a vyrábějí se v něm rakety na tuhé palivo. Komplex Pardžín (Šahíd Borudžerdí) jižně od Teheránu dodává materiály a subsystémy. Chodžír (Šahíd Movahhed) na předměstí metropole spadá pod Organizaci leteckého průmyslu a spojuje programy kapalinových i pevnopalivových raket.
Po obou vlnách úderů jsou nadzemní provozy ve všech třech lokalitách z velké části vyřazené. FPRI na satelitních snímcích nenachází žádnou plně funkční povrchovou výrobní linku. V Chodžíru zůstávají trosky a největší vstup do komplexu Šahíd Movahhed je dál zapečetěný. V Pardžínu sice vyrostla nová pomocná budova, důkazy o obnovené průmyslové výrobě ale chybějí.
Šáhrúd má nejspíš třetí vstup, Pardžín oživuje jaderné podzemí
V Šáhrúdu se na podzim 2024 začaly hloubit dva vstupní portály severně od linky na tuhé pohonné látky. Do října 2026 k nim podle FPRI pravděpodobně přibyl třetí. Snímky zachycují výsypky vytěžené horniny u ústí tunelů a hlušinu rozhrnutou po areálu, tedy stopy ražby, která trvá měsíce. Z dat vyplývá jedna věc, kterou nadpisy o íránské odvetě přehlížejí. Kopat se začalo ještě před červnovými údery roku 2025, přesun pod zem tedy Teherán chystal dřív, než na továrny dopadly první bomby. Snímky přitom dokládají jen ražbu. O tom, co se v tunelech vyrábí, zatím neříkají nic.
U komplexu Šahíd Borudžerdí zaznamenal FPRI činnost, která naznačuje obnovení přístupu do podzemí. Místo má zvláštní minulost. Institut ISIS doložil, že šlo původně o podzemní projekt jaderného programu Amad, který měl sloužit k výrobě kovových komponent z uranu.
Proč ani třináctitunová GBU-57 nezaručí zásah tunelu neznámé hloubky
Na hluboko uložené cíle mají Spojené státy v konvenčním arzenálu jedinou skutečně specializovanou zbraň, bombu GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Váží třináct tun, nést ji umějí jen bombardéry B-2 Spirit a je konstruovaná tak, aby pronikla desítkami metrů betonu a zeminy. Analytici CSIS Nuclear Network přesto už u jaderného zařízení Fordó, ukrytého asi 80 metrů pod povrchem, popisovali zásah jako operaci na samé hranici možností této bomby, s nejistým výsledkem.
U Fordó byla hloubka aspoň přibližně známá. U nových tunelů v Šáhrúdu ji z veřejných dat ověřit nejde a neznámé jsou i šachty, větrání a vnitřní uspořádání. Plánovat úder na takový cíl je proto ještě obtížnější. Izraelské penetrační bomby GBU-28 a BLU-109 navíc pronikají výrazně mělčeji než GBU-57. Během operace Epic Fury zasáhla průrazná munice větrací šachty a pomocné objekty u Šahíd Borudžerdí. Írán pak krátery zasypal a podpůrné budovy začal stavět znovu.
Z toho neplyne, že je Pentagon bezmocný. Plyne z toho, že v otevřených zdrojích nefiguruje žádná konvenční zbraň se zaručeným účinkem proti novým tunelům neznámé hloubky. Nadzemní továrny lze naproti tomu zasahovat opakovaně a s vysokou jistotou, což údery z let 2025 a 2026 předvedly ve všech třech lokalitách.
Jeden podzemní závod by mohl fungovat zhruba do roka
Podle projektu CSIS Missile Threat má Írán největší a nejrozmanitější raketový arzenál na Blízkém východě. Sahá od taktických raket Fateh-110 přes střednědobé Šahab-3 a Ghadr-1 až po dvoustupňové pevnopalivové rakety Sejjíl. Ty doletí zhruba 2 000 kilometrů, takže zasáhnou Izrael i část východní Evropy.
Pro režim jsou rakety hlavní odstrašující silou, nástrojem vlivu v regionu a zároveň vývozním zbožím. Balistické systémy a drony Írán dodává Rusku, Hizballáhu, Húsíům i milicím v Iráku. Evropská unie označila přesuny íránských raket do Ruska za přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost a přidala kvůli nim další kolo sankcí.
Americké a izraelské odhady mluvily před válkou o desítkách až více než stovce vyrobených balistických raket měsíčně. FPRI teď počítá s tím, že kdyby Írán soustředil všechny zdroje na jediné místo, třeba na Šáhrúd, mohl by mít některý podzemní závod v provozu přibližně do roka. Na obnovu celé sítě by to nestačilo, na omezenou montáž raket ze skladovaných součástek ano. Odhad navíc platí jen pro případ, že Teherán vsadí všechno na jednu lokalitu. Pro stát, kterému rakety slouží k odstrašení i k obchodu, má cenu i taková omezená výroba.
Co mají íránské tunely společného s českou protiraketovou obranou
S výrobou pod zemí se mění i podoba případného dalšího úderu. Místo jedné vlny náletů, která vyřadí povrchové továrny, se Západ podle analýzy přesouvá k dlouhodobému zneschopňování. To zahrnuje opakované údery na vstupy, větrání, energetiku a přístupové cesty, sabotáže a přiškrcování dodavatelských řetězců. Americké ministerstvo financí v dubnu 2025 uvalilo sankce na síť, která v Číně nakupovala suroviny pro tuhé raketové palivo, například chloristan sodný.
NATO ve své integrované politice protivzdušné a protiraketové obrany z února 2025 počítá s aktivním zachycováním raket i s ofenzivními operacemi proti nosičům a infrastruktuře. Česko je od roku 2022 zapojené do iniciativy ESSI, která navazuje na alianční systém NATINAMDS. Jeho úloha je integrační a senzorová: patří do sítě, která má rakety zachytit poté, co opustí odpalovací místa.
Pro srovnání, Čína podle Pentagonu provozuje tisíce podzemních zařízení, která kryjí velení i raketové síly. Severní Korea rozmisťuje mobilní raketové jednotky do desítek podzemních základen. Írán zatím buduje jednotlivé podzemní uzly přímo u svých výrobních areálů v Šáhrúdu a Pardžínu.