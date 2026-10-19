Na Česko se žene další slejvák. Meteorologové upřesnili, kdy a kde udeří

Také čtvrtek by měl být podle předpovědí deštivý, ačkoliv nepůjde o trvalé a silné deště. Když některá místa naší republiky budou mít štěstí, může se vyprahlá půda ve dvou dnech napít až dvou centimetrů srážek. Na většině území to ale bude výrazně méně. Budete patřit k těm, kteří deštník v půlce týdne nedají z ruky?
V úterý bude hezký podzim
V úterý budeme mít ještě velmi hezký podzim, který bude mít typickou atmosféru. Ráno ji místy mohou zdůraznit mlhy, zejména ve vyšších polohách, v údolích či u vodních toků. Nejvyšší teploty 11 až 15 °C, na západě kolem 9 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C a na Šumavě kolem 12 °C, předpovídá Český hydrometeorologický ústav. Foukat bude slabý vítr a během dne by se mělo postupně zatahovat na oblačno, zatím bez deště. Zamračené počasí nás pak několik desítek hodin neopustí.
Ve středu se začne zatahovat a pršet
Zkraje dne ještě bude zmenšená oblačnost, na Moravě a ve Slezsku ještě dopoledne polojasno až jasno, během dne se začne zatahovat na celém území. Postupně se začne také ochlazovat, takže ráno bude v Čechách tepleji než odpoledne. V Čechách se již dopoledne a odpoledne mohou vyskytnout první deště nebo přeháňky. Mohlo by napršet až do 15 mm vody, a to spíše v západní a střední části Čech. Na Moravě se rozprší až k večeru. Denní teploty budou ještě vysoké, kolem 19 °C na Moravě, od západu se budou teploty srážet až k 12 °C společně se studenou frontou. Foukat bude mírný vítr.
Ve čtvrtek bude pršet po většinu dne
Ve čtvrtek bude deštivé počasí pokračovat. Zpočátku bude hodně oblačnosti s deštěm, říká Český hydrometeorologický ústav. Na některých místech se mohou znovu vyskytovat mlhy a udržet se celé dopoledne. Napršet by ještě mohlo až dalších 10 mm vody, tentokrát by měla být více obdařena Morava a Slezsko. Během dne pak budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat, odpoledne a večer už by na většině území pršet nemělo. Nejvyšší teploty budou ale jen mezi 9 až 14 °C.A jak bude vypadat víkend? Vlastně nás opět čeká docela ideální podzim, okusíme všechny druhy počasí. Před nadcházející vlhkou zimou je to dobrá zpráva, ještě se trošku ohřejeme.
V pátek a na víkend se čeká proměnlivé počasí
V pátek se vyjasní, oblačnost se objeví jen přechodně a srážky budou jen ojedinělé. Víkend už ale může přinést znovu proměnlivé počasí a přeháňky se mohou objevovat místy. Teploty budou v pátek vyšší, vyšplhají se až na 17 °C, o víkendu maximálně na 13 °C. Žádné extrémní počasí, horka ani sníh jako v minulosti nás nečekají.
Zdroje článku: chmi.cz, windy.com, nespechej.cz
Autor článku: Renata Petříčková