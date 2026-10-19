Černé drobky za pár korun vyživí zahradu na celé generace. Vyrobíte si je sami z toho, co byste jinak spálili v ohni

Březnové odpoledne, kolečko plné kompostu a rýč zaražený v hroudě. Takhle začíná zahradní sezona 2026 na tisících českých pozemků. Kompost však půda během několika let spotřebuje a na podzim se celý koloběh opakuje. Biouhel funguje jinak. Vzniká termochemickou přeměnou biomasy v prostředí s omezeným přístupem kyslíku a podle Mezinárodní biouhelné iniciativy (IBI) slouží ke zlepšení půdy, efektivnějšímu využití zdrojů a ukládání uhlíku. Britská královská zahradnická společnost odhaduje, že se v zemi rozkládá staletí až tisíciletí. Z jedné dávky tak vznikne trvalá kostra, která drží vodu, živiny i drobný půdní život. Proto o biouhlu uvažujeme jako o půdní investici: výnos nepřichází z toho, co do záhonu nasypete letos, ale z toho, jak dlouho dokáže země vláhu a živiny udržet.
Terra preta: černá zemina, která rodí přes tisíc let
Nejpádnější důkaz dlouhověkosti leží v Amazonii. Předkolumbovští obyvatelé Jižní Ameriky tam pomocí postupů, kterým americká zemědělská výzkumná služba USDA ARS říká „seknout a zuhelnatět“, vpravili do silně zvětralých tropických půd obrovské množství uhlíku. Vznikla terra preta, doslova černá zemina. Podle USDA ARS podporovala tamní zemědělství více než tisíc let. K žádnému vypalování lesa nevyzýváme, jako historická paralela je ale Amazonie výmluvná. Vnuci tam sklízeli z toho, co jejich předkové zakopali do země o mnoho generací dřív.
Vysvětlení nabízí chemie pyrolýzy. Při zahřívání bez dostatku kyslíku se snadno rozložitelné složky dřeva a rostlin promění v pevné prstencové struktury uhlíku. Většina biouhlů obsahuje menší podíl rychle odbouratelného uhlíku a větší stabilní frakci. Uložený uhlík podle
IBI přetrvává v půdě od desetiletí po tisíciletí, v závislosti na typu materiálu. Na rozdíl od kompostu nebo hnoje, které mikroorganismy proměňují v humus a nakonec v oxid uhličitý, zůstává biouhlová kostra na místě.
Pro zahrádkáře z toho plyne jednoduchý závěr. Kompost se dává každý rok, biouhel podle aplikační příručky Cornellovy univerzity a Americké biouhelné iniciativy zpravidla není nutné dávkovat každoročně, protože jednorázová aplikace působí mnoho vegetačních sezon.
Jak biouhel v záhonu zadržuje vodu a živiny
Pod lupou připomíná biouhel houbu. Miliony pórů a obrovský vnitřní povrch nasávají vláhu a poutají rozpuštěné látky. Univerzita v Maine k tomu přidává pojem kationtová výměnná kapacita, tedy schopnost půdy podržet přicházející živiny. Země s nízkou hodnotou je propouští jako síto a s každým deštěm odplavuje draslík, vápník či hořčík do hlubších vrstev. Biouhel tuto kapacitu zvyšuje a současně vylepšuje pórovitost i texturu.
Každý úlomek navíc poskytuje úkryt prospěšným mikroorganismům. Cornellská příručka popisuje biouhel jako relativně inertní lešení, nosič živin a útočiště pro bakterie i houby. Mikrobi v pórech zpracovávají organickou hmotu a zpřístupňují ji kořenům, takže se v záhonu ustaví stabilnější koloběh.
Nejvýrazněji se efekt projeví tam, kde má půda slabiny:
písčité zeminy, které rychle vysychají a ztrácejí živiny, ulehlé jíly, jimž biouhel pomůže s provzdušněním a odvodněním, kyselé půdy, kde zásaditý biouhel mírně zvedne pH.
Pozor naopak u rododendronů, kamélií, vřesů a borůvek. Kyselomilné rostliny zásaditý materiál nesnášejí, a třeba produkt Biochar + Microbes z českého e-shopu uvádí pH 10. Do vřesoviště proto nejdřív patří pH metr, teprve potom případně lopatka.
Kolik biouhlu na metr čtvereční a co to stojí v korunách
IBI uvádí úspěšně používané dávky 0,5 až 5 kg na m² a radí vyzkoušet několik variant nejprve na malé ploše. Arizonská univerzitní příručka počítá, že pro jednoprocentní podíl v horních 15 cm záhonu o rozměrech 5 × 5 metrů je potřeba zhruba 55 kg, tedy asi 2,2 kg na metr čtvereční. U výsadbových jam a nádob se v praxi pracuje s 5 až 25 % objemu. Pro hobby zahradu doporučujeme začít opatrněji, kolem 0,5 až 1 kg na m² nebo 5 až 10 % objemu ve směsi, a sledovat, jak rostliny reagují.
Spočítali jsme, kolik vyjde metr čtvereční záhonu, do jehož horních 10 cm (asi 100 litrů zeminy) přimícháte 10 % biouhlu, tedy 10 litrů:
Produkt Cena Za litr Za m² (10 l) BIOUHEL.CZ, volně ložený, 1 m³ 5 600 Kč bez DPH a dopravy 5,60 Kč asi 56 Kč Žížalica BioChar+ aktivovaný, 50 l 900 Kč 18 Kč asi 180 Kč Žížalica BioChar+, 5 l 150 Kč 30 Kč asi 300 Kč Biochar + Microbes, 5 l 499 Kč téměř 100 Kč téměř 1 000 Kč
Pro srovnání: kilogram běžného hnojiva AgroBio Trumf zelenina se na Heurece prodává zhruba od 89 Kč. Jednorázově tedy biouhel vyjde dráž, ovšem hnojivo zmizí za sezonu, kdežto uhlíková kostra zůstane. Rozpočítáno na deset let vychází i dražší balení na pár korun ročně za metr. Velký kubík se vyplatí spíš sdruženému nákupu sousedů nebo zahrádkářské osady.
Před zapravením je třeba biouhel „nakrmit“. Čerstvý materiál totiž zpočátku vysává živiny z okolí. Cornellská příručka doporučuje naplnit póry kompostem, hnojem, kompostovým výluhem, hnojivem nebo mikrobiálním přípravkem a nechat směs zrát jeden až tři týdny ve vlhku. Aktivovaný produkt pak patří do kořenové zóny, v případových studiích zhruba 10 cm hluboko. Nejběžnějším termínem je jaro, takže březen až květen 2026 sedí přesně. Jemný biouhel před prací navlhčete a nasaďte respirátor i brýle, suchý materiál silně práší a vítr ho snadno odfoukne. Proto se také nehodí jako povrchový mulč za suchého počasí.
Domácí výroba biouhlu: chytrý princip, přísná pravidla
Arizonská příručka popisuje vlastní výrobu v ohništi, grilu, kuželové peci nebo zplyňovacích kamínkách. Klíčem jsou stejně velké kousky suchého, chemicky neošetřeného dřeva a pečlivý dozor. Ve chvíli, kdy dohořívají žluté plameny a horní vrstvu začíná pokrývat šedý povlak, se oheň zaklopí víkem nebo uhasí vodou. Výsledkem mají být uhlíky, nikoli bílý popel. Natřené dřevo, směsný odpad či jedovaté rostliny typu oleandru do pece nepatří.
Výtěžnost však brzdí ambice. Ze 2 kg suchého zahradního materiálu získáte zhruba 0,5 kg biouhlu, na zmíněný záhon o 25 m² by tedy bylo třeba asi 200 kg suché hmoty.
Daleko podstatnější je právní rámec. Podle
Hasičského záchranného sboru ČR platí od 1. března 2025 zákaz pálení biologického odpadu; na otevřeném ohništi smíte spalovat pouze suché neznečištěné rostlinné materiály, například dřevo na táborák. Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí dodává, že zbytky z údržby zahrad, které naplní definici odpadu, se mají odvézt na místa určená obcí. Kdo chce zkoušet pyrolýzu v sudu, měl by si pravidla ověřit na obecním úřadě a u hasičů. Jednodušší a bezpečnější cestou zůstává hotový produkt. Uhlíky z grilu? Raději čistý biouhel s rodokmenem
Lákavá zkratka v podobě zbytků z víkendového grilování se nevyplácí. Brikety obsahují pojiva, dehty, pryskyřice či zbytky podpalovačů, a
Královská zahradnická společnost je proto do půdy nedoporučuje. Kusové dřevěné uhlí bez přísad může podle IBI někdy posloužit, kvalita ovšem kolísá. Popel je pak úplně jiná surovina: minerální, zásaditý zbytek s krátkodobým přínosem živin a minimálním dlouhodobým uhlíkovým účinkem.
Pro zeleninové záhony se vyplatí sáhnout po materiálu se známým původem. Texaská univerzita A&M radí kupovat biouhel s laboratorním rozborem, který odhalí nadbytek kovových prvků či extrémní pH. Původní standard IBI byl v dubnu 2024 ukončen a nahradil ho World Biochar Certificate, u konkrétního balení tedy vždy hledejte platný certifikát. Levnou pojistkou je test klíčivosti: zasejte řeřichu do zeminy s biouhlem a bez něj a porovnejte, jak vzejde. Šikovné využití najde zahradnické uhlí i doma, v kůrovém substrátu pro můrovce nebo ve vodě s řízky, kterou udržuje čistší.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková