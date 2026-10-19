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Černé drobky za pár korun vyživí zahradu na celé generace. Vyrobíte si je sami z toho, co byste jinak spálili v ohni

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Hrst černých drobků zapravená do záhonu může v půdě vydržet staletí. Biouhel z půdy udělá zásobárnu vody a živin, ze které budou čerpat i další generace.
Jahod bude požehnaně, na podzim jim dopřejte obyčejný popel

Jahod bude požehnaně, na podzim jim dopřejte obyčejný popel

Zdroj: Foto: Freepik
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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