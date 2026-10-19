Temný úsvit: Změna v obsazení, ztráta pětadvaceti kilogramů a pojídání skutečných larev

Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima Temný úsvit, FOTO: © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), distr. FTV Prima
Při natáčení válečného filmu Temný úsvit se museli herci dostat až na fyzické a psychické dno. K drastické ztrátě váhy se připojilo i jedení živých larev a neobvyklá metoda zmatení herců. Sestřelený pilot uprostřed Laosu
Dieter Dengler snil o létání už od svého dětství v Německu. Po vstupu do amerického vojenského letectva, kde získal hodnost pilota, se mu sen konečně plní. Během první přísně tajné mise během války ve Vietnamu se však jeho letoun zřítí v neprostupné džungli na území Laosu. Místní vojáci jej brzy zajmou a odvlečou do malého tábora, kde ve velmi drsných podmínkách přežívají i další američtí zajatci v podání herců Steva Zahna a Jeremyho Daviese. Letec se s držením v zajetí nehodlá smířit a okamžitě začne vymýšlet nebezpečný plán na útěk.
Role zoceleného letce se ujal Christian Bale, i když původně měl do kokpitu usednout Matt Damon. Kvůli přesvědčivému ztvárnění zuboženého zajatce musel Bale zhubnout celých 25 kilogramů, podobný osud čekal i jeho herecké kolegy. Steve Zahn shodil přes osmnáct kilogramů a Jeremy Davies patnáct. O neobvyklý projev solidarity se postaral sám německý režisér Werner Herzog, který spolu se svým štábem záměrně ztratil téměř čtrnáct kilogramů vlastní váhy.
Jídelníček plný larev a matení smyslů
Natáčení podtrhla řada bizarních příhod. V jedné scéně letcova přežívání musel herec sníst plnou lžíci skutečných živých červů, přesněji larev much. Režisér nabídl, že pro uklidnění sní první dávku on sám, ale Bale to hrdinsky odmítl. Záběr se kvůli hercovu smíchu musel opakovat a během druhého pokusu nastalo nedorozumění. Režisér dal předem instrukci, ať Bale jí tak dlouho, dokud chce sám. Jenže Bale na toto pokynutí zapomněl, plnil si ústa dalšími a dalšími larvami a čekal, až režisér scénu ukončí. Po chvíli se zoufale s plnou pusou zeptal: „Kdy už konečně řekneš stop!?“
Aby Herzog u herců vyvolal opravdový pocit bezmoci a zmatku typický pro skutečné zajatce, vymyslel zvláštní pravidlo pro celý tábor. Během scén v zajetí musel každý pravák dominantně používat pouze levou ruku a každý levák naopak jen pravou. Bale se kvůli tomuto netradičnímu pokynu několikrát silně zapletl, dokud ho režisér neujistil, že přesně takto se cítí všichni ostatní.
Hubnutí odzadu a falešné sladké brambory
Vzhledem k drastické ztrátě hmotnosti hlavního hrdiny zvolil režisér neobvyklý postup natáčení. Scény, kde je Dengler nejdrsněji vyhublý po dlouhých týdnech v džungli, natočili filmaři jako úplně první. Christian Bale se tak mohl během dalších týdnů postupně dostávat na svou běžnou váhu a štáb točil události pozpátku až k úvodní fázi letcova nasazení.
Podle scénáře měl zubožený Dieter najít ve zchátralé chatrči hrst sladkých brambor. V reálném prostředí natáčení se však z podivných plodů vyklubaly makovice s pěstovaným opiem. Tvůrci tuto scénu, kdy na překvapivý objev Baleova postava přijde, dokonce natočili, do finálního střihu se ovšem nakonec neprobojovala.
Během natáčení se událo i jedno skutečné zranění, a to ve scéně s havárií letadla, kdy si kaskadér Chris Carnel popálil tvář. Byla to přitom jediná scéna v celém filmu, při které Balea při náročnější akci zastupoval dvojník.
Snímek Temný úsvit nabídne Prima MAX v pondělí 19. října ve 22:05.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).