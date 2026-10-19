Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc

Jedno logo, různé firmy
Parkside je privátní značka obchodní skupiny Schwarz, pod kterou patří Lidl i Kaufland. Nejde o jednoho výrobce s vlastní továrnou, který by produkoval všechny vrtačky, brusky a sekačky se stejným logem. Na jednotlivých výrobcích se podílejí různí dodavatelé a odpovědné společnosti.
V dokumentaci k nářadí Parkside se objevují například německé firmy Grizzly Tools a OWIM. Grizzly Tools najdeme mimo jiné v dokumentaci k robotické sekačce Parkside.
Ale mohou to být i jiné společnosti. Dodavatel se může lišit podle konkrétního modelu a druhu výrobku. Ani jméno firmy uvedené v návodu nemusí automaticky znamenat, že právě v jejím závodě vznikla každá součástka. Může jít o společnost, která jen výrobek uvedla na trh nebo je za něj odpovědná.
Jak zjistit, kdo stojí za vaší vrtačkou
Nemusíte kvůli tomu nářadí rozebírat. Nejjednodušší je podívat se na výrobní štítek a najít přesné označení modelu a číslo IAN, které Parkside používá k identifikaci řady výrobků.
S těmito údaji otevřete oficiální stránky Parkside a vyhledejte odpovídající návod k použití. V dokumentaci bývá uvedena odpovědná společnost včetně kontaktních údajů. Stejné údaje mohou pomoci také při hledání náhradních dílů nebo při řešení závady.
Co když se něco porouchá
Pokud se vám některé z nářadí Parkside porouchá, nemusíte nejprve zjišťovat, která firma ho vyrobila. Reklamaci uplatňujete u prodejce, u kterého jste výrobek koupili, tedy například v Lidlu nebo Kauflandu. Využít lze také servisní postup uvedený v návodu ke konkrétnímu nářadí. Ten vám poradí, na koho se obrátit a kam případně výrobek poslat. Za vady vůči zákazníkovi však odpovídá v první řadě prodejce. Ten vás ze zákona nemůže odkázat na výrobce jen proto, že poruchovou věc sám nevyrobil.
Znamená levnější nářadí automaticky horší kvalitu?
Samotná cena ani jméno dodavatele nestačí k tomu, abychom mohli určit, jak dlouho konkrétní vrtačka vydrží. Záleží na konstrukci, použitých součástkách, způsobu používání i na tom, jak často nářadí zatěžujete.
Pro člověka, který několikrát do roka připevní poličku nebo opraví plot na zahradě, mohou být požadavky úplně jiné než pro řemeslníka, který používá vrtačku každý pracovní den. Profesionál zpravidla potřebuje nástroj navržený pro častou a náročnou práci. Domácímu kutilovi může levnější model na občasné opravy bohatě stačit.
U Parkside je proto rozumné posuzovat konkrétní výrobek, nikoli celou značku či cenu. Před nákupem se vyplatí podívat na parametry, dostupnost baterií a náhradních dílů i podmínky záruky.
Jedno je jisté: zelené logo na nářadí samo o sobě neprozradí všechno o jeho původu. Pokud chcete vědět, kdo odpovídá za váš konkrétní model, nejspolehlivější cestou je výrobní štítek a oficiální dokumentace.
Zdroje článku: coi.gov.cz, arecenze.cz, atlas.centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý