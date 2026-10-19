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Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc

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Zelené vrtačky, brusky, šroubováky i zahradní technika Parkside si našly místo v českých garážích a dílnách. Značku si lidé spojují především s Lidlem, kde se nářadí pravidelně objevuje v akčních nabídkách. Málokomu dojde, že Lidl jednotlivé nástroje sám nevyrábí.
Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc

Češi, pozor: Kdo miluje nářadí Parkside z Lidlu, měl by vědět jednu zásadní věc

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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