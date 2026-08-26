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Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila

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Ministerstvo práce slibuje seniorům přidání v řádu stovek korun měsíčně. Rozpětí je ale obrovské a finální číslo závisí na politickém rozhodnutí vlády.
Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila

Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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