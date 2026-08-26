Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

V Česku se každý rok utopí 170 lidí. Na vině bývá alkohol i česká povaha

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí jeden horký den, pár piv, pocit, že rybník člověk zná jako vlastní boty, a obyčejné koupání může během několika vteřin skončit tragédií. Česko přitom patří mezi země, kde se lidé topí překvapivě často. Proč si u vody tolik věříme?
V Česku se každý rok utopí 170 lidí. Na vině bývá alkohol i česká povaha

V Česku se každý rok utopí 170 lidí. Na vině bývá alkohol i česká povaha

Zdroj: Afanasiev Andrii / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Nástup za 130 tisíc hned po škole. Firmy loví dvacátníky, padesátníci v oboru prakticky neexistují
Nástup za 130 tisíc hned po škole. Firmy loví dvacátníky, padesátníci v oboru prakticky neexistují
Na babiččině hrobě jsem našla puget růží. Odhalila jsem příběh, který měl zůstat utajen
Na babiččině hrobě jsem našla puget růží. Odhalila jsem příběh, který měl zůstat utajen

Bylo to v listopadu 1997. Babička zemřela rok předtím a já jsem chodila na hřbitov pravidelně. Ten den tam...

Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila
Od ledna 2027 se budou zvyšovat důchody. Vláda se konečně vyjádřila

Ministerstvo práce slibuje seniorům přidání v řádu stovek korun měsíčně. Rozpětí je ale obrovské a finální...

Vyšťouráte doma ještě staré tranzistorové rádio z dob ČSSR. Pro blázny do retra je to poklad a platí tisíce
Vyšťouráte doma ještě staré tranzistorové rádio z dob ČSSR. Pro blázny do retra je to poklad a platí tisíce

Při vyklízení skříní po prarodičích narazíte na malé tranzistorové rádio s nápisem Tesla. Možná ho chcete...

V noci na pátek se Češi nevyspí. Strhující nebeskou podívanou si nesmíte nechat ujít
V noci na pátek se Češi nevyspí. Strhující nebeskou podívanou si nesmíte nechat ujít

V pátek 28. srpna 2026 se na ranní obloze odehraje strhující vesmírné drama, které se hned tak nebude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Další články z kategorie Domácí
Zobrazit více
ZprávyDomácí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.