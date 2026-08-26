Máte doma kropenku po babičce? Sběratelé po nich teď šílí a ceny rostou do desetitisíců

Zapomenutý symbol rodinného krbu
Oním tajemným předmětem, který dříve nechyběl snad v žádné domácnosti, jsou domácí kropenky – nástěnné či stolní nádobky na svěcenou vodu. Tyto drobné liturgické a zároveň vysoce dekorativní předměty se skládaly z malé misky v dolní části a náboženského motivu, nejčastěji s vyobrazením kříže, andělíčka, Panny Marie nebo různých svatých, v horní části. V dobách minulých měly hluboký duchovní význam, dnes jsou však oceňovány především jako nádherná ukázka tradičního řemesla a estetiky našich předků.
Kropenky se vyráběly v nejrůznějších materiálových provedeních. V bohatších měšťanských rodinách bychom našli kousky z lité mosazi, cínu či dokonce řezaného dřeva, zatímco na venkově kralovala nádherně malovaná majolika a jemný porcelán. Každý kus v sobě nese otisk doby, ve které vznikl, a vyzařuje neobyčejný klid a nostalgii starých časů.
Kde vznikaly tyto keramické a porcelánové skvosty?
Česká a československá stopa v produkci domácích kropenek je neuvěřitelně silná a můžeme na ni být právem hrdí. Mezi nejvýznamnější výrobce patřila legendární Porcelánka Žacléř, která se specializovala na precizní figurální porcelánové kropenky s motivy andělů a svatých. Tyto kousky vynikaly jemnými detaily a dodnes patří k velmi vyhledávaným.
Pozadu nezůstaly ani další slavné značky. Keramička Ditmar-Urbach se svými závody ve Znojmě a Teplicích dodávala na trh designově velmi zdařilé kousky, stejně jako Keramické závody Bechyně nebo umělecký Graniton. Na Moravě pak vznikaly nezaměnitelné majolikové kropenky, které dodnes reprezentuje například slavná Tupeská keramika se svými typickými folklorními vzory. Tyto podniky dokázaly proměnit běžný užitkový předmět v malé umělecké dílo.
Jak poznat skutečně vzácný unikát?
Pokud doma kropenku objevíte, zahrajte si na malého detektiva. Nejdůležitějším faktorem pro určení hodnoty je celkový stav a značení. Sběratelé nejvíce oceňují kousky, které nemají žádné praskliny ani takzvané oťuky (drobné odštěpky materiálu). Hledejte značku výrobce na spodní či zadní straně – vytlačené číslo, logo porcelánky nebo specifické razítko vám prozradí nejvíce.
Odborníci však varují před přehnaným optimismem, který občas podněcují senzační zprávy na internetu. Jak uvádí starožitník a soudní znalec v oboru starožitného porcelánu a keramiky: „Domácí kropenky byly v 19. a na začátku 20. století naprosto běžnou součástí téměř každé katolické domácnosti, vyráběly se jich statisíce kusů. Proto je jich na trhu stále obrovský nadbytek. Desetitisícové částky jsou naprostým nesmyslem vyhrazeným pouze pro vzácné gotické či renesanční kousky z drahých kovů.“
Jaká je jejich skutečná hodnota a kde je bezpečně prodat?
A jaká je tedy realita na současném trhu? Běžné keramické a porcelánové kropenky z 20. století se dnes na aukčních portálech prodávají v rozmezí 150 až 600 Kč. Pokud však vlastníte zachovalý starožitný kousek, například z produkce Žacléře, Ditmar-Urbach nebo starší cínové kropenky z 19. století, může se cena vyšplhat na velmi příjemných 800 až 2 500 Kč. Skutečně vzácné, velké či umělecky cenné kusy kombinující mramor a drahé kovy pak mohou dosáhnout hodnoty 6 500 Kč a více.
Zdroje článku: Městské muzeum Žacléř - Muzea - Krkonoše - Žacléř, Městské muzeum a galerie Břeclav - Muzeum, Synagoga, Zámeček Pohansko, Lichtenštejnský dům, antikpraha.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová