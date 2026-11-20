Zatímco majitelé restaurací po celé republice řeší náklady na provoz, energie a nedostatek zákazníků, v malé obci nedaleko Chlumce nad Cidlinou přišli s neobvyklým řešením. Místní hospodu nabízejí k pronájmu za částku, která je ve srovnání s běžným komerčním nájmem prakticky symbolická.
Nový nájemce má platit pouze sto korun měsíčně. Obec se navíc rozhodla podpořit provoz také finančně. Podle starosty Miroslava Podneckého poskytne roční příspěvek šestnáct tisíc korun na energie a dřevo do krbových kamen v hodnotě patnáct tisíc korun.
Nejde přitom o malý výčep s několika stoly. Součástí objektu je také společenský sál a venkovní posezení. Prostor tak může sloužit nejen běžným návštěvníkům, ale i při pořádání obecních akcí, oslav nebo setkání místních obyvatel.
Právě to je hlavní důvod, proč se obec snaží hospodu udržet. V menších vesnicích totiž podobná zařízení často představují jedno z posledních míst, kde se mohou obyvatelé pravidelně potkávat. Pokud hospoda definitivně zavře, nemusí být jednoduché najít jiný prostor, který by její úlohu převzal.
Nízký nájem ale není jedinou podmínkou
Na první pohled může nabídka působit jako mimořádně výhodná podnikatelská příležitost. Přesto se od nového provozovatele očekává víc než pouze placení symbolického nájmu.
Jednou z podmínek je pravidelný provoz. Hospoda by měla mít otevřeno každý den kromě pondělí. Nájemce se má zároveň podílet na zajištění obecních společenských akcí, které jsou pro místní komunitu důležité.
To znamená, že budoucí provozovatel musí počítat s poměrně náročným pracovním režimem. Šest otevřených dnů v týdnu vyžaduje dostatek času, organizační schopnosti a v řadě případů také pomoc dalšího personálu.
Symbolický nájem totiž neodstraňuje ostatní výdaje spojené s podnikáním. Restaurace musí hradit nákup surovin a nápojů, vybavení, případné mzdy nebo náklady na účetnictví. Významnou roli hraje také návštěvnost a skutečné tržby. Ty zatím nelze z dostupných informací spolehlivě odhadnout.
Přesto jde o zajímavý pokus, jak zabránit zániku tradičního venkovského podniku. Obec tím dává najevo, že pro ni může být zachování společenského života důležitější než příjem z pronájmu vlastního majetku.
Podobná rozhodnutí ukazují, jak se mění role hospod na českém venkově. Zatímco ve větších městech jde především o komerční podnikání, v malých obcích může restaurace zároveň plnit funkci neformálního komunitního centra.
O pronájem už podle zveřejněných informací projevilo zájem několik lidí. Obecní záměr byl vyvěšen na úřední desce 12. listopadu a zveřejněn má zůstat do 28. listopadu 2026.
Nový provozovatel by měl hospodu převzít od 1. ledna 2027. Zda se podaří najít vhodného nájemce, který bude ochoten podnik dlouhodobě vést, se tedy ukáže během následujících týdnů.
Pro Převýšov ale nejde pouze o jednu hospodu. Rozhoduje se také o tom, zda si vesnice udrží místo, které může spojovat její obyvatele napříč generacemi.
Použité zdroje: cnn.iprima.cz, prevysov.cz