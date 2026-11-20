Rodiče, kteří se v příštím roce chystají do starobního důchodu, mohou narazit na zásadní změnu. Výchovné, tedy příplatek k penzi za vychované dítě, má být u nově přiznávaných důchodů nahrazeno jiným způsobem výpočtu. Návrh počítá s tím, že se doba péče o dítě promítne do důchodového pojištění prostřednictvím takzvaného fiktivního vyměřovacího základu.
Na první pohled jde o změnu technického charakteru. Ve skutečnosti ale může rozhodovat o tom, kolik peněz budou rodiče každý měsíc dostávat. Dosavadní výchovné představuje srozumitelný příplatek za vychované dítě. Nový model se naopak promítá přímo do výpočtu důchodu a jeho dopad závisí na celé řadě individuálních okolností.
Podle předložené úpravy se má během péče o dítě započítávat pomyslný měsíční příjem odvozený od částky 65 tisíc korun. To ovšem neznamená, že rodič dostane 65 tisíc korun ani že se mu tato částka automaticky přičte k důchodu. Jde pouze o výpočtový základ, který se pro jednotlivé historické roky přepočítává.
Právě v tomto rozdílu se skrývá podstata sporu. Výhodnost nového systému nebude u všech stejná a může se zásadně lišit například podle dřívějších výdělků, počtu dětí nebo délky rodičovské péče.
Jedni slibují zlepšení, druzí varují před ztrátou
Ministerstvo práce tvrdí, že navrhovaná změna bude výhodná nejméně pro 80 procent rodičů. Nejvíce by podle tohoto výkladu měly získat ženy s nižšími a průměrnými příjmy, kterým péče o děti v minulosti snížila výdělky a následně i výši důchodu.
Odborníci z organizace zaměřené na postavení rodin však upozorňují, že podle jejich modelových výpočtů může dopadnout hůře až devadesát procent matek. Jako příklad uvádějí ženy se dvěma dětmi a celoživotním výdělkem přibližně na úrovni průměrné mzdy. U nich by rozdíl mohl činit kolem dvanácti tisíc korun ročně.
Takový odhad ale nelze vztahovat na všechny budoucí důchodkyně. Jde o výsledek konkrétního modelu, nikoli o potvrzenou částku, o kterou automaticky přijde každá matka. Ministerstvo a kritici navíc používají rozdílné předpoklady, což vysvětluje značný rozpor mezi jejich závěry.
Důležité je například to, zda žena během péče o dítě alespoň částečně pracovala. Výsledek ovlivňuje také rozestup mezi narozením jednotlivých dětí a délka období, které může být do důchodu započteno. Navrhovaný systém má zohlednit péči až do čtyř let věku dítěte.
Pro stávající důchodce je podstatná jiná informace. Podle současného návrhu by jim již přiznané výchovné mělo zůstat. Sporná změna se týká především lidí, kterým bude důchod nově přiznán od ledna 2027.
Zatím však nejde o definitivně uzavřenou věc. Nové řešení je součástí projednávané legislativní změny, a proto se jeho podoba může ještě upravit. Rodiče, kteří budou o důchod žádat v následujících měsících, by se proto neměli rozhodovat pouze podle obecných zpráv o tom, kdo si polepší.
Teprve konkrétní výpočet podle schválených pravidel ukáže skutečný dopad. Je totiž možné, že dva lidé se stejným počtem vychovaných dětí budou mít po změně výrazně odlišný výsledek.
Použité zdroje: novinky.cz, novinky.cz, mpsv.gov.cz