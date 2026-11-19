V noci se z koupelny ozve ostrá rána. Ráno leží ve sprchové vaničce hromada skleněných kostiček, přestože do koutu nikdo ani nesáhl. Kdo škodu zaplatí: prodejce, montážní firma, pojišťovna, nebo majitel bytu? Napovědět může už datum na účtence.
Bezpečnostní sklo umí prasknout samo
Stěny a dveře sprchových koutů bývají z tvrzeného bezpečnostního skla, zkráceně ESG. Při výrobě se rozpálí na několik set stupňů a prudce zchladí vzduchem. Povrch tak zůstane stlačený a vnitřek napnutý, a proto je sklo pevnější.
Samovolné roztříštění je přitom vzácné. Jednou z příčin bývá okem neviditelná částečka sulfidu nikelnatého, která se do skla dostane už při výrobě. Prudké zchlazení ji uzamkne ve tvaru z vysokých teplot. Pak se pomalu přeměňuje a roste, dokud napětí sklo nerozerve. Nikdo nepředpoví, kdy k tomu dojde, a nemusí to nastat vůbec.
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Častější příčinou bývá podle článku americké sklenářské firmy Giroux Glass z ledna 2023 poškozená hrana nebo povrch skla. Jeden z výrobců koutů varuje, že k rozbití může vést i nepatrné poškození skla, a proto se hrany nesmějí poškodit při montáži ani při používání. Tvrzené sklo se rozpadne na malé tupé kousky, o které se člověk pořeže hůř, při úklidu ale přesto myslete na děti a bosé nohy.
Nový kout vyjde draho
Pro představu, takhle stály k 19. listopadu 2026 v e-shopu Hornbach dva kouty s 8mm bezpečnostním sklem, bez montáže a dopravy:
Kout Typ Rozměr Cena Jungborn SETTE rohový 75 × 80 cm 41 300 Kč Riho SCANDIC NXT bezrámový 120 × 90 cm 36 620 Kč Přečtěte si také: Díry v pojištění vám můžou odložit důchod i o 2 roky. Na předčasný je málo i 39 let
Obě ceny patří k dražším provedením, takže výměna nemusí vždy vyjít tolik. Doprava a montáž se ale platí navíc.
Dražší sprchové kouty s 8mm bezpečnostním sklem vyjdou i na víc než 40 000 Kč a doprava s montáží se platí navíc. Ilustrační foto. Zdroj: Алексей Вечерин / Pexels. Rozhoduje stav skla při převzetí
Kdo zaplatí, závisí na tom, jestli kout měl vadu už ve chvíli převzetí, nebo se poškodil až potom. Když jste kout koupili jako spotřebitel od podnikatele, prodejce podle občanského zákoníku ručí za to, že zboží bylo při převzetí bez vad, a vadu můžete reklamovat, když se projeví do dvou let. U koupí od 6. ledna 2023 navíc hodně záleží na tom, kolik měsíců uběhlo.
Praskne-li sklo během prvního roku, zákon vychází z toho, že bylo vadné od začátku, pokud tomu neodporuje povaha zboží nebo vady. Pokud prodejce nesouhlasí, musí opak dokázat on. Sklo, které jste rozbili sami, reklamovat nelze.
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Ve druhém roce je prodejce podle tehdejší ředitelky dTestu Eduardy Hekšové, která v lednu 2023 komentovala změnu zákona pro Seznam Zprávy, „odpovědný už jen za výrobní vady […] které na zboží existovaly již v okamžiku koupě“. Dokazujete to vy a skrytou výrobní vadu v praxi často doloží znalecký posudek. Pokud vám právo z vady náleží, máte nárok i na náhradu účelně vynaložených nákladů včetně posudku, uplatněte ho ale nejpozději do měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí vady. Po zamítnutí reklamace můžete do roka od jejího uplatnění požádat o mimosoudní řešení Českou obchodní inspekci, která spor zprostředkuje, závazně však nerozhoduje.
Když kout montovala firma
Pokud vám kout prodejce i namontoval, odpovídá také za vadu z chybné montáže, kterou provedl on nebo někdo na jeho odpovědnost. Když kout dodala a osadila firma v rámci zakázky, jde o smlouvu o dílo. Práva z vad máte stejná jako u koupě, vadu ale nahlaste bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou let od chvíle, kdy vám firma dílo předala.
Pokud montujete sami, sklo předem pečlivě prohlédněte. Montážní návod jednoho výrobce žádá hlásit poškození z dopravy ještě před instalací a škody z neodborné montáže či chybné údržby za důvod reklamace neuznává. Schovejte si doklad o koupi i smlouvu o montáži a rozbitý kout si vyfoťte.
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Záchranou může být pojištění skla z jiné příčiny. Podmínky dvou pojišťoven platné v roce 2026 kryjí skleněné stěny a skla v pevně zabudovaných součástech včetně montáže a dopravy, skleněný sprchový kout však výslovně nejmenují. Jedna z nich taková skla kryje jen při pojištění budovy nebo stavebních součástí, druhá v pojištění domácnosti jen u stavebních součástí bytu pořízených na vlastní náklad a obě vylučují poškození při montáži a poškrábání. Rozsah si proto ověřte ve smlouvě nebo přímo u pojišťovny.
Nájemce podle § 2257 občanského zákoníku hradí jen běžnou údržbu a drobné opravy vymezené nařízením vlády 308/2015 Sb. Pokud kout nerozbil sám, platí výměnu pronajímatel, kterému poškození nahlaste hned.
Zdroje: https://www.hornbach.cz/p/sprchovy-kout-s-rohovym-vstupem-jungborn-sette-75-x-80-cm-barva-ramu-cerna-dekor-skla-cire-sklo/10605856/, https://www.hornbach.cz/p/sprchovy-kout-riho-scandic-nxt-x204-1170x870x2000-mm-p-gx08042c2/10449964/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-skoncila-dvouleta-zaruka-po-roce-uz-muze-byt-tezsi-vratit-vadnou-vec-223634, https://adr.coi.cz/cs, https://a.storyblok.com/f/124222/x/3bceaec291/pp-mujdomov-25-06-2026_2.pdf, https://dokumenty.pillow.cz/Pojisteni_majetku_a_odpovednosti/Pillow_Majetek_a_odpovednost_Podminky_pojisteni.pdf, https://www.sprinz.eu/en/architecture/safety-glass/, https://www.constructionspecifier.com/fully-tempered-glass-and-spontaneous-fracture/, https://wutkowski.com.pl/en/services/hst-heat-soak-test, https://svet-koupelny.cz/storage/document/6523218, https://www.finance.cz/552923-najemnici-zaplati-v-pristim-roce-vice-za-opravy-na-byte/, https://girouxglass.com/how-does-nickel-sulfide-inclusion-cause-spontaneous-glass-breakage/
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