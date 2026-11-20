Jaroslava Obermaierová se v posledních týdnech musela vyrovnat se závažnou diagnózou, která výrazně zasáhla do jejího každodenního života. Rakovinu plic jí lékaři diagnostikovali na podzim poté, co se u ní objevily výrazné dýchací obtíže. Herečka následně zahájila chemoterapii, na kterou ambulantně dojíždí do Prahy. Přestože ji léčba vyčerpává, po prvním podání chemoterapie zaznamenala určitou úlevu a postupně se pokouší vracet k běžným činnostem. Nově však přiznala další nepříjemný následek léčby, kterým je vypadávání vlasů. Sama tuto změnu nepovažuje za největší problém a důležitější pro ni zůstává, aby se jí podařilo znovu získat dostatek sil.
První vážné potíže přišly po návratu od moře
Zdravotní komplikace se začaly výrazněji projevovat po návratu z dovolené u moře. Herečka si vybavuje zejména procházku lesem, během které náhle pocítila takovou slabost, že nedokázala pokračovat a chtěla se okamžitě vrátit k autu. Pro ženu, která ráda tráví čas v přírodě a pravidelně chodí na houby, šlo o neobvyklou zkušenost. Zpětně si uvědomuje, že se necítila dobře už během léta a na své oblíbené procházky neměla dostatek energie. Zhoršující se obtíže ji nakonec přivedly do nemocnice v Benešově, kde lékaři zjistili nahromaděnou tekutinu v pohrudniční dutině a provedli její odsátí. Následně ji předali do péče pražských specialistů, kteří zahájili onkologickou léčbu.
Chemoterapie přinesla úlevu, ale také další komplikace
Ještě před zahájením léčby herečku výrazně omezovalo dýchání a celková slabost. Nepříjemné pocity na hrudi přirovnávala k silnému sevření, kvůli kterému měla problém vykonávat i obyčejné činnosti. Po první chemoterapii však začala pozorovat změnu a dokázala znovu uvařit nebo uklidit část domácnosti. I takové úkony ji ovšem stojí značné množství energie a následně potřebuje odpočívat. Kromě únavy se nyní dostavilo také vypadávání vlasů, na které ji lékaři předem upozornili. Herečka přiznala, že ji tato změna nezaskočila, protože v současné situaci považuje za podstatnější samotnou léčbu a možnost fungovat bez výrazných dýchacích obtíží.
Vypadávání vlasů patří mezi známé nežádoucí účinky některých druhů chemoterapie, nemusí se však objevit u všech pacientů. Rozhodující je především složení podávaných léků, jejich dávkování a individuální reakce organismu. Vlasy mohou začít vypadávat přibližně dva až tři týdny po zahájení léčby, přičemž u některých lidí dochází pouze k jejich prořídnutí. V řadě případů po ukončení chemoterapie znovu narostou. Samotné vypadávání vlasů proto nevypovídá o tom, zda léčba nádorového onemocnění zabírá, ani o jeho pokročilosti. U Obermaierové zatím nebyly zveřejněny podrobné výsledky vyšetření, na jejichž základě by bylo možné hodnotit další vývoj nemoci.
Největší oporou je pro ni syn Jaroslav
Významnou pomocí je pro herečku její syn Jaroslav, se kterým tráví čas na chalupě na Benešovsku. Právě on jí pomáhá zvládat náročné období a doprovází ji také na pravidelné cesty za léčbou do Prahy. Obermaierová přiznala, že během synovy nepřítomnosti někdy zanedbává pravidelné stravování, což její oslabený organismus dále zatěžuje. Přesto se snaží alespoň v omezené míře udržovat dosavadní denní režim. Ještě začátkem listopadu otevřeně mluvila o tom, že jí probíhající léčba dodává naději a je vděčná za péči, které se jí dostává. Svá přání nyní spojuje především s návratem k obyčejnému životu, včetně možnosti strávit příští jaro na zahradě a znovu vyrazit do lesa.
Hereckou kariéru už nechce obnovit
Vážné onemocnění zároveň změnilo její pohled na další pracovní plány. Obermaierová již dříve oznámila, že se před televizní kamery vracet nechce, a svůj postoj spojovala nejen se zdravotními důvody, ale také s osobním rozhodnutím. Diváci ji přitom znají především jako Vilmu Nyklovou, kterou v seriálu Ulice ztvárňovala od jeho začátku v roce 2005. Její herecká kariéra je však podstatně delší a zahrnuje více než dvě stovky filmových, televizních a divadelních rolí. Objevila se například ve filmu Kladivo na čarodějnice nebo v seriálu Třicet případů majora Zemana. V současnosti dává před pracovním životem přednost léčbě a odpočinku na chalupě, kde chce postupně nabírat síly.