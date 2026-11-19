Venku mrzne a vy se vracíte domů do bytu, kde si nechcete sundat bundu. Termostat otočíte hned naplno a s tím přichází otázka, jestli by nebylo levnější nechat topení běžet celý den. Ptá se tak každou zimu spousta domácností a odpověď překvapí i ty, kdo topí desítky let.
U kotle se přestávky v topení vyplatí
Mnoho lidí věří, že vychladlý byt se musí draze dohánět. Alex Atkinson, americký odborník na vytápění z firmy Super Brothers, to pro časopis Homes & Gardens v lednu 2025 označil za omyl. U běžného kotle s radiátory podle něj celodenní topení levnější není.
Dům ztrácí teplo tím rychleji, čím větší je rozdíl mezi teplotou uvnitř a venku. Když je doma chvíli chladněji, uteče ven méně tepla a za to, co neuteklo, neplatíte. Orientačně platí, že každý stupeň, o který místnost ochladíte, může spotřebu na vytápění snížit až o 6 %.
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Časopis oslovil ještě dva další americké odborníky a všichni tři se v podrobnostech liší:
Robert Hamerly, ředitel firmy GreenSavers, doporučuje chytrý termostat a v zimě úzké rozpětí kolem 20–22 °C. Prudké střídání tepla a chladu podle něj zatěžuje topnou soustavu a na vychladlých plochách se pak sráží vlhkost, ze které může vzniknout plíseň. Sean Goddard z firmy Trane Residential by topení úplně nevypínal. Když venku hodně mrzne, je podle něj rozumnější teplotu jen mírně snížit, protože úplně vychladlý dům může dohřívání prodražit. Alex Atkinson radí nastavit topení podle rozvrhu, aby naplno topilo jen ve chvílích, kdy jste doma.
Podle britské Energy Saving Trust, která doporučení aktualizovala v září 2026, se v domácnostech s kotlem vyplatí topení časovat, protože nepřetržitý provoz účet zvyšuje. Radí topení zapnout asi půl hodiny před vstáváním, vypnout asi půl hodiny před spaním a termostat nastavit mezi 18 a 21 °C.
Přečtěte si také: Díry v pojištění vám můžou odložit důchod i o 2 roky. Na předčasný je málo i 39 let Časování topení podle denního rozvrhu doporučují pro domácnosti s kotlem britští i američtí odborníci. Ilustrační foto. Zdroj: Arthur Lambillotte / Unsplash. Co ukázala simulace z Brna
Odpověď pro české domy nabízí počítačová simulace Ondřeje Šikuly a Josefa Plaška z VUT v Brně, kterou v lednu 2023 zveřejnil web TZB-info. Autoři sledovali nezateplený cihlový bytový dům v Brně. V nejchladnějších dnech topné sezony klesla při úplném vypnutí topení na šest hodin teplota asi o 4 °C pod požadovaných 20 °C, a když topení stálo čtrnáct hodin, spadla až k 7 °C.
U nezatepleného domu proto autoři doporučují teplotu snížit a hlídat minimum. Osmihodinový noční útlum, při kterém teplota neklesla pod 18 °C, ušetřil v tomto konkrétním domě za rok zhruba 8 % tepla. Zateplený dům zhruba v nízkoenergetickém standardu ale podle simulace nevychladl pod hygienickou mez ani po vypnutí na noc, takže tam vypínání smysl dává.
Každé topení potřebuje jiný režim
Radiátory místnost vytopí rychle, takže kotel přestávky snese. U jiných zdrojů tepla se vyplatí jiné nastavení:
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Čím topíte Co se vyplatí kotel a radiátory topit podle potřeby, v nezatepleném domě teplotu jen snížit tepelné čerpadlo nechat běžet nepřetržitě, mimo pobyt snížit teplotu o pár stupňů podlahové topení reaguje pomalu, proto jen mírný útlum o nanejvýš asi 2 °C byt s ústředním topením úplné zavření radiátorů ušetří méně, než se čeká
Tepelné čerpadlo topí chladnější vodou než kotel. Ve vychladlém domě musí jet naplno a s teplejší vodou, což snižuje jeho účinnost. V bytovém domě se byt se zavřenými radiátory zčásti ohřívá od sousedů a vyhláška 269/2015 Sb. bytu s velmi nízkou spotřebou náklady stejně dorovná na spodní limit.
Kdy úspora škodí
V dlouhodobě podtápěné místnosti stoupá relativní vlhkost a stěny jsou chladnější. V koutech a za nábytkem pak hrozí kondenzace vody a růst plísní, hlavně v novostavbách s těsnými okny bez řízeného větrání a v dřevostavbách. U starších zděných domů s netěsnými okny je problém menší. Zdraví má vždy přednost, takže když je doma zima, topte, zvlášť pokud s vámi žije starší nebo nemocný člověk.
Přečtěte si také: Nemilé překvapení pro pracující důchodce: S průměrnou mzdou jim z výplaty ubude na zdravotním zhruba 2 200 Kč V dlouhodobě podtápěném bytě s těsnými okny se v rozích snadno sráží voda a roste plíseň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlídat teplotu pomůže programovatelný nebo chytrý termostat, u radiátorů elektronické termostatické hlavice. Stačí jednou nastavit, v kterých hodinách má být doma teplo, a o zbytek se postará regulace. Chytrý termostat se navíc dá přenastavit z mobilu, když se zdržíte v práci. Které konkrétní termostaty a regulace zmiňují odborné texty, uvádějí zdroje pod článkem. Pokud si nejste jistí nastavením kotle nebo tepelného čerpadla, poraďte se se servisním technikem nebo instalatérem.
Zdroje: https://energysavingtrust.org.uk/when-to-put-heating-on, https://energysavingtrust.org.uk/how-to-ensure-a-heat-pump-runs-efficiently/, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/energy-saving/is-it-cheaper-to-leave-your-heating-on-all-day, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/optimalni-vytapeni, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/11-tipu-jak-usetrit-na-nakladech-za-vytapeni-174150, https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/24861-vliv-nocniho-utlumu-vytapeni-na-rocni-potrebu-tepla-v-bytovem-dome, https://www.tzb-info.cz/301-jak-ekonomicky-vytapet-byt, https://www.estav.cz/cz/10686.chcete-usetrit-za-vytapeni-snizenim-teploty-neprezente-to-muzete-si-zadelat-na-problemy, https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/myty-o-provozu-tepelnych-cerpadel-v-zime_24225.html, https://www.loxone.com/cscz/blog/termostat-podlahove-vytapeni/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269, https://www.homesandgardens.com/solved/leaving-heating-on