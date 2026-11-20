Po pátečním deštivém počasí se Česká republika připravuje na citelné ochlazení, které může přinést komplikace zejména v dopravě. Meteorologická výstraha před kluzkými povrchy se podle zveřejněných informací vztahuje na 11 krajů, přičemž nebezpečí nebude ve všech oblastech stejně vysoké. V řadě dotčených míst platí upozornění od sobotních 2:00 do 9:00 hodin. Hlavním problémem bude voda, která zůstane po předchozích srážkách na vozovkách, chodnících a dalších venkovních plochách. S poklesem teplot může začít postupně zamrzat a vytvářet tenkou vrstvu ledu, kterou řidiči ani chodci nemusí včas rozpoznat. Nebezpečné podmínky se proto mohou objevit i na místech, kde ještě během pátečního večera nebyly patrné žádné komplikace.
Teploty spadnou pod nulu, na horách bude sněžit
Páteční počasí bude na většině území doprovázet déšť, který začne během noci od severu postupně ustávat. Současně se očekává ubývání oblačnosti a pokles teplot, což vytvoří vhodné podmínky pro vznik náledí. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat převážně mezi dvěma a minus dvěma stupni Celsia, zatímco na jihu a jihovýchodě mohou zůstávat kolem čtyř stupňů. V horských oblastech bude ještě chladněji a ve výšce kolem tisíce metrů se očekávají přibližně čtyři stupně pod nulou. Srážky budou postupně přecházet ve sněžení především v polohách nad 600 až 700 metrů. V některých horských oblastech může napadnout až pět centimetrů nového sněhu, na Šumavě místy až deset centimetrů.
Největší nebezpečí hrozí na mostech a vedlejších silnicích
Zvýšenou pozornost budou muset řidiči věnovat zejména mostům, nadjezdům, zatáčkám a méně frekventovaným komunikacím. Právě na těchto místech může povrch vozovky promrzat rychleji než na okolních úsecích. Zrádné bývají také zastíněné části silnic, kde se nízké teploty udržují déle a led nemusí během dopoledne rychle roztát. Řidiči by proto měli omezit prudké brzdění, náhlé změny směru i rychlé zrychlování, při kterých hrozí ztráta přilnavosti pneumatik. Na neošetřených komunikacích nelze vyloučit dopravní nehody, zpoždění autobusových spojů nebo přechodné zhoršení sjízdnosti. Opatrnost bude důležitá také pro chodce, protože namrzat mohou schodiště, přechody pro chodce, zastávky veřejné dopravy i chodníky s hladkým povrchem.
Led se může vytvořit i při teplotách nad nulou
Nebezpečí náledí přitom nemusí vždy odpovídat teplotě, kterou ukazuje běžný venkovní teploměr. Povrch silnice může mít za určitých podmínek nižší teplotu než vzduch měřený ve výšce dvou metrů nad zemí. Při vyjasnění totiž vozovka ztrácí teplo a její teplota může klesnout pod bod mrazu, přestože okolní vzduch zůstává několik stupňů nad nulou. Právě tento rozdíl vysvětluje, proč mohou být některé úseky nebezpečně kluzké i ve chvíli, kdy řidič podle teploměru žádný mráz neočekává. Náledí vzniká zpravidla postupným zamrzáním vody, která na povrchu zůstala po dešti nebo tání sněhu. Od ledovky se liší způsobem vzniku, protože ledovka se vytváří při mrznoucím dešti či mrholení, ale oba jevy mohou výrazně zhoršit podmínky pro bezpečnou chůzi i jízdu.
Sobotní ráno si vyžádá zvýšenou opatrnost
Největší komplikace lze očekávat během časných ranních hodin, kdy budou teploty v některých oblastech nejnižší. Řidiči, kteří se chystají na delší cestu, by měli počítat s možností zhoršené sjízdnosti a ponechat si dostatečnou časovou rezervu. Důležité bude především dodržování bezpečného odstupu, plynulé řízení a přizpůsobení rychlosti skutečnému stavu vozovky. Chodcům pomůže pevná obuv s protiskluzovou podrážkou a zvýšená opatrnost při pohybu po dlažbě nebo schodech. Zvláštní pozornost by měli věnovat namrzlým povrchům starší lidé, u kterých mohou mít pády vážnější následky. Přestože se během dopoledne mohou podmínky s oteplováním postupně zlepšovat, na zastíněných a výše položených místech může náledí přetrvávat déle.
Zdroje: chmi.cz, chmi.cz, mpocasi.cz, pocasko.cz, policie.gov.cz