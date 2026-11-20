Boxerské drama Rocky (1976) slaví padesát let od premiéry a do českých kin zrovna vstoupil životopisný snímek Já, Rocky o jeho vzniku. Sylvester Stallone tehdy kvůli hlavní roli odmítl za scénář přes tři sta tisíc dolarů, i když měl na účtu jen 106 dolarů a v nouzi prodal vlastního psa. Při natáčení si pak na jatkách natrvalo zploštil klouby pravé ruky a na konkurzu dostal ránu přímo do brady. Na účtu 106 dolarů
Rocky Balboa (
) je třicetiletý boxer z Filadelfie, který místo kariéry vymáhá dluhy pro lichváře a nesměle se dvoří plaché prodavačce Adrian (Talia Shire). Když se mistrovi světa Apollu Creedovi (Carl Weathers) těsně před titulovým zápasem zraní soupeř, vybere si za něj neznámého místního boxera. Rozhodne prý jen přezdívka Italský hřebec, která se dobře prodá. Sylvester Stallone
Nápad na příběh dostal Stallone v březnu 1975, kdy sledoval zápas Muhammada Aliho s neznámým Chuckem Wepnerem. Tomu nikdo nedával víc než pár kol, jenže Wepner poslal Aliho v devátém kole k zemi a vydržel až do patnáctého. Stallone pak sedl ke stolu a první verzi scénáře napsal za tři a půl dne.
Osud hrdiny kopíroval jeho vlastní situaci. Předtím se živil jako uvaděč v kině za 36 dolarů týdně a v době, kdy o scénář projevili zájem producenti Irwin Winkler a Robert Chartoff, měl na účtu 106 dolarů. Protože neměl ani na jídlo, prodal před obchodem svého psa Butkuse za 40 dolarů. Přesto odmítl přes tři sta tisíc dolarů a trval na hlavní roli. Když scénář nakonec prodal, šel si pro Butkuse zpět. Nový majitel ale věděl, jak je zoufalý, a řekl si o 15 000 dolarů. Stallone zaplatil a Butkus hraje ve filmu Rockyho psa.
Studio United Artists kvůli obsazení neznámého herce skrouhlo rozpočet ze dvou milionů na milion a producenti si museli zastavit domy. Šéf studia Arthur Krim film schválil kuriózním omylem. Při projekci snímku Páni Flatbushe si totiž Stallonea spletl s blonďákem Perrym Kingem, a když na chybu přišel, nadšený nebyl.
Cestu k vysněné roli teď připomíná životopisný snímek Já, Rocky režiséra Petera Farrellyho, který česká kina hrají od 19. listopadu s Anthonym Ippolitem v hlavní roli. Českou stopu má i samotný originál, podle kterého vznikl v roce 2017 pražský muzikál. Osobně se na něj přijel podívat Burt Young, filmový Adrianin bratr Paulie.
„Bylo to dechberoucí, úžasné, fantastické. Líbila se mi režie, zpěv i herecké výkony,“ pochválil české nastudování. Rána do brady na konkurzu
Carl Weathers při konkurzu na Apolla Creeda se Stallonem boxoval a omylem ho trefil do brady. Stallone ho mírnil, že jde jen o zkoušku, načež mu Weathers odvětil, že by to šlo líp, kdyby hrál se skutečným hercem, a ne s náhradníkem. Režisér John G. Avildsen se usmál a vysvětlil mu, že Stallone je skutečný herec i autor scénáře. Weathers si ho chvíli prohlížel a řekl:
„No, třeba se zlepší.“ Stallone mu roli okamžitě nabídl.
Burgess Meredith zase získal roli trenéra Mickeyho díky tomu, že ostatní oslovení herci se urazili, když po nich neznámý Stallone chtěl čtenou zkoušku, a odešli.
chtěla vystoupit ze stínu bratra Francise Forda Coppoly a roli Adrian vzala za skromných 7 500 dolarů. Do filmu se dostala i Stalloneho rodina: jeho otec Frank zvoní u ringu a bratr Frank Stallone hraje pouličního zpěváka. Talia Shire Improvizace za pár dolarů
Scéna rande na kluzišti se měla točit se třemi sty komparzisty, jenže peníze chyběly. Když Stallone dorazil na plac, čekal tam jediný komparzista, a tak narychlo vymyslel variantu se zavřenou ledovou plochou. Náhoda pomohla i u polibku v kuchyni. Talia Shire měla chřipku a nechtěla Stalloneho nakazit, takže její váhání bylo skutečné. Štáb záběr nechal a pro Stalloneho se stal nejoblíbenější scénou celé série.
Talia Shire a Sylvester Stallone ve filmu Rocky, FOTO: MGM / distr. FTV Prima
Tréninkové běhy ulicemi Filadelfie štáb točil načerno z otevřených dveří dodávky a na italském tržišti hodil Rockymu pomeranč skutečný prodejce, který o natáčení nevěděl. Šetřilo se všude. Když Paulie vyhodil pečeného krocana ze dveří, venku ho chytali asistenti, protože na dalšího nebyly peníze. Rekvizitáři také spletli barvy Rockyho trenýrek na plakátu nad ringem a přivezli mu moc volný župan, takže Stallone obě chyby raději připsal přímo do dialogů.
Schody před východem slunce
Do filmové historie se zapsal i výběh po schodech Filadelfského muzea umění, za kterým stojí vynálezce kamery Steadicam Garrett Brown. Jako ukázku pro Hollywood na nich předtím natáčel svou přítelkyni, a když záznam viděl Avildsen, najal ho. Rocky se tak stal jedním z prvních filmů, které Steadicam využily.
Scénu, kdy Rocky schody nezvládne, a tu vítěznou točili tvůrci dvě a půl hodiny po sobě, jednou před východem slunce a jednou po něm. Záběr na vrcholu je pouštěný pozpátku, aby seděl na hudbu. Schodům se dnes říká Rockyho schody a stojí u nich socha.
Zápas točili od patnáctého kola
Stallone během natáčení přestal kouřit, protože mu docházel dech, a v mrazírně mlátil do zmrzlého hovězího tak tvrdě, že si natrvalo zploštil klouby na pravé ruce. Závěrečný souboj trvá ve filmu jen devět minut, ale Stallone rozepsal 32 stran přesných pohybů a s Weathersem je nacvičovali přes 35 hodin jako balet. S úpravami choreografie pomohl i Burt Young, který podle vlastních slov vyhrál všech sedmnáct profesionálních zápasů.
Avildsen natočil utkání pozpátku. Maskéři ráno oba herce nalíčili na patnácté kolo a během dne z nich zranění postupně ubírali až do prvního kola. Make-up se stal nejdražší položkou rozpočtu. Oba herci si přitom odnesli skutečná zranění, jen přesně opačná než jejich postavy: Stallone měl pohmožděná žebra a Weathers poraněný nos.
Co v ringu uniklo štábu
Pozorní diváci si všimli několika chyb, na kterých se podepsal malý rozpočet. Při zápase je místy vidět prázdné hlediště, protože na stadionu bylo jen padesát komparzistů, a nepomohlo ani zatmavení pozadí či vložené zrnité archivní záběry. V širokých záběrech se u ringu mihne kameraman Garrett Brown v černobílém pruhovaném tričku a za Adrian na chodbě filadelfského stadionu stojí policista z Los Angeles.
Tři Oscary pro milionový film
Snímek za zhruba milion dolarů nakonec vydělal přes 200 milionů a byl nejvýdělečnějším filmem roku 1976. Z deseti nominací na Oscara proměnil tři, za nejlepší film, režii a střih, a porazil mimo jiné Taxikáře. Avildsen později natočil Karate Kid.
Z hlavních rolí dnes žijí jen Stallone a Talia Shire, oběma je osmdesát. Burt Young zemřel v říjnu 2023 a Carl Weathers v únoru 2024.
„Máte velké štěstí, když v nějaké postavě najdete svého nejlepšího přítele, kterého jste vymyslel. Někoho, kdo vám pokaždé pomůže a nikdy vás neopustí. Tak já vidím Rockyho, jako svého nejlepšího přítele,“ řekl Stallone.
Film Rocky vysílá 20. listopadu od 20:15 stanice Prima Cool, reprízu si diváci mohou pustit 21. listopadu ve 14:15.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, seznamzpravy, magazin.aktualne, imdb, imdb).