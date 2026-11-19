Je listopad, kamna jedou naplno a na dvoře leží polena, která jste přivezli až na podzim. Stihnou ještě vyschnout? Sousedé radí čekat roky, prodejce tvrdil, že je dřevo skoro hotové. Jedna pevná lhůta pro všechna polena přitom neexistuje. Kdo z nich má pravdu, poznáte na teple v obýváku i na stavu komína.
Čerstvé poleno je skoro z poloviny voda
Čerstvě pokácené dřevo obsahuje zhruba 40 až 50 % vody. Zpočátku schne rychle. V pokusu portálu TZB-info z podzimu 2022 klesl obsah vody ve smrku za první týden ze 42 na 29 %.
Za druhý týden ubyl už jen jeden procentní bod a pak se sušení zpomalovalo dál. Snadno se odpaří jen volná voda, kdežto ta zbylá z polena odchází mnohem pomaleji.
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Venku dřevo schne hlavně v teplé polovině roku. Na podzim je venku chladno a vlhko, takže hráň přestane schnout. Za mokrého počasí v ní může vody i trochu přibýt. Polena složená v listopadu proto berte spíš jako zásobu na příští topnou sezonu.
Druh dřeva rozhoduje o měsících navíc
Rozhoduje druh dřeva, jestli je rozštípané, místo uložení i počasí. Při volném sušení venku můžete počítat zhruba takto:
Druh dřeva Příklady Doba sušení měkké jehličnaté smrk, borovice, modřín zhruba rok tvrdé listnaté buk, dub, jasan kolem dvou let Přečtěte si také: Díry v pojištění vám můžou odložit důchod i o 2 roky. Na předčasný je málo i 39 let
Hodně pomůže štípání. Podle pokusu Zemědělské komory Horních Rakous zveřejněného v květnu 2024 může rozštípané měkké dřevo, které je od jara na slunném a větraném místě, klesnout pod 20 % vody přibližně za půl roku. Neštípaná metrová kulatina potřebuje řádově dva roky.
Rozštípané měkké dřevo může na slunném a větraném místě vyschnout zhruba za půl roku. Ilustrační foto. Zdroj: Anna Khromova / Unsplash.
Tvrdé dřevo je hustší, a proto schne pomaleji. Vysušené pak hoří déle a rovnoměrněji, kdežto měkké prohoří rychleji. Kdo nechce nic měřit, může se řídit Ministerstvem životního prostředí, které v brožuře Jak správně topit z roku 2023 radí nechat dřevo pod střechou schnout aspoň dva roky.
Hráň patří na slunce a nad zem
Nejvíc času získáte, když dřevo rozštípete a složíte brzy na jaře. Před sebou pak má celé teplé období. Při skládání se vyplatí dodržet několik zásad:
Přečtěte si také: Málokdo ví, co prozrazují malé černé kosočtverce na svinovacím metru: Po 19,2 palce ukazují místo pro nosník Vyberte slunné a dobře provětrávané místo mimo stín stromů. Vlhký sklep se na sušení nehodí. Hráň zakryjte jen shora, boky nechte otevřené, aby jí procházel vzduch. Spodní vrstvu zvedněte zhruba 20 cm nad zem. Na holou zem ani na beton dřevo nepokládejte. Když skládáte u zdi domu, nechte za hrání mezeru. Jinak dřevo z té strany prosychá pomaleji. Na vlhkoměru hledejte 25 procent
Hranice 20 % vody má svůj důvod. Zhruba u ní je takzvaná mez hygroskopicity. Nad ní obsahuje dřevo volnou vodu, kterou musí oheň nejdřív odpařit, a spotřebuje na to energii, takže se topeniště ochlazuje.
Jistotu místo odhadu vám dá hrotový vlhkoměr. Hroty zapíchněte přímo do dřeva mimo kůru, změřte několik polen a spočítejte průměr.
Přečtěte si také: Nemilé překvapení pro pracující důchodce: S průměrnou mzdou jim z výplaty ubude na zdravotním zhruba 2 200 Kč Suchému dřevu s 20 % vody odpovídá na displeji hrotového vlhkoměru zhruba 25 %. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pozor na údaj na displeji. Přístroj vztahuje vodu k hmotnosti suchého dřeva, ukazuje tedy absolutní vlhkost. Doporučeným 20 % vody v celkové hmotnosti polena odpovídá na vlhkoměru zhruba 25 %. Kdo by čekal, až displej ukáže 20 %, sušil by zbytečně dlouho.
Suché dřevo hřeje víc a šetří komín
Kilogram měkkých polen s 20 % vody dá asi 14 MJ tepla, při 40 % vody jen asi 10,1 MJ a při 50 % asi 8,1 MJ. Podle našeho přepočtu tak kilogram suchého dřeva dá zhruba o 40 % víc tepla než kilogram dřeva se 40 % vody a asi o tři čtvrtiny víc než kilogram dřeva s 50 % vody. Totéž poleno ale sušením zároveň ztratí váhu, takže samo přidá jen asi 6 % tepla, když schne ze 40 %, a asi 10 %, když schne z 50 %. Hlavní přínos sušení je proto v tom, že dřevo v kamnech lépe hoří.
Mokré dřevo navíc zanáší kamna i komín dehtem a sazemi. Dehtové usazeniny jsou hořlavé a mohou vést k požáru, takže stav komína nechte posoudit kominíkovi.
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Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. se vlhkost dřeva týká jen nepřímo. Zákon ukládá topit jen palivem, které určil výrobce topidla a které splňuje zákonné požadavky na kvalitu. Podle MŽP se to týká druhu i kvality paliva, takže když výrobce kamen stanoví maximální vlhkost dřeva, musíte ji dodržet. Výrobci řady kamen uvádějí horní hranici vlhkosti, nejčastěji 20 % hmotnosti polena. Přesný požadavek najdete v návodu ke svým kamnům.
Zdroje: https://mzp.gov.cz/system/files/2025-05/Jakspravnetopit-2023.pdf, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/12-vyhrevnosti-a-merne-jednotky-palivoveho-dreva, https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/219-vypocet-vyhrevnosti-dreva-v-zavislosti-na-jeho-vlhkosti, https://www.estav.cz/cz/11219.topite-letosnim-cerstvym-drevem-zmerili-jsme-kdy-je-drivi-vhodne-k-vytapeni, https://www.estav.cz/cz/11284.k-vytapeni-pouzivejte-jen-suche-drevo-jaky-je-stav-vysychani-po-16-dnech, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-suche-drevo-je-zaklad-40446542, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-spravne-skladovat-palivove-drevo-40498585, https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/holz-und-markt/holzenergie/solare-trocknung-von-scheitholz, https://ooe.lko.at/ofenholztrocknung-in-nur-sechs-monaten+2400+4041313, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201, https://www.ceskestavby.cz/clanky/topime-zasadne-dostatecne-vyschlym-palivem-jak-susit-palivove-drevo-31447.html