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O víkendu ještě přitopí na 36 °C, pak se počasí v Česku rychle zlomí

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Po chladných ránech se vrátí tropy: víkend bude slunečný a suchý, v sobotu a ještě v neděli teploty vystoupí až k 36 °C. Od severozápadu pak dorazí fronta s přeháňkami a ochlazením.
O víkendu ještě přitopí na 36 °C, pak se počasí v Česku rychle zlomí

O víkendu ještě přitopí na 36 °C, pak se počasí v Česku rychle zlomí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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