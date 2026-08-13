O víkendu ještě přitopí na 36 °C, pak se počasí v Česku rychle zlomí

Česko čeká další horký víkend s teplotami až 36 °C, ale už v neděli začne od severozápadu přicházet změna, která v novém týdnu srazí maxima místy i o deset stupňů a přinese přeháňky nebo bouřky. Po několika chladnějších ránech se počasí rychle vrací k tropickým hodnotám. Český hydrometeorologický ústav očekává, že do víkendu bude převládat jasná nebo skoro jasná obloha a srážky se neobjeví. Nad střední Evropou se udržuje tlaková výše se středem nad Polskem a po její zadní straně k nám proudí velmi teplý vzduch od jihozápadu.
Ranní teploty přitom zůstávají na část srpna poměrně nízko. Na řadě míst klesaly pod 10 °C a v horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných hor se podle meteorologů objevily i hodnoty kolem minus dvou stupňů. Přes den se ale charakter počasí rychle mění: slunce, slabý vítr a postupné oteplování vytáhnou maxima nejprve ke třicítce, o víkendu výrazně nad ni.
Do soboty slunce a rostoucí teploty
Ve čtvrtek má být převážně jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 °C, na severovýchodě území zůstanou spíše kolem 24 °C. Vítr bude většinou slabý, na Moravě a ve Slezsku může být přechodně mírný severovýchodní až východní.
Noc na pátek bude znovu jasná. Nejnižší teploty klesnou většinou na 14 až 9 °C, v údolích až k 6 °C. Pátek už přinese návrat tropických hodnot: odpolední maxima vystoupí zpravidla na 27 až 32 °C, jen na severovýchodě může být o něco chladněji. Obloha má zůstat většinou jasná a vítr slabý, během dne místy mírný z východu až jihovýchodu.
Nejteplejším dnem víkendu může být sobota. Meteorologové čekají jasno nebo skoro jasno, ráno 16 až 11 °C, v údolích až 9 °C, odpoledne 31 až 36 °C. Na Moravě se místy přidá mírný vítr z jižních směrů, jinak by počasí mělo být klidné a suché.
Neděle začne letně, v Čechách přibude oblačnosti
Neděle ještě nabídne velmi vysoké teploty, zároveň ale přinese první známky změny. Zpočátku má být jasno až polojasno, během dne bude hlavně v Čechách od západu a severozápadu přibývat oblačnosti. Místy se mohou objevit přeháňky, ojediněle také bouřky. Na jihovýchodě Česka může slunečné počasí vydržet déle.
Noční teploty před nedělí budou výrazně vyšší než v předchozích dnech, většinou mezi 20 a 15 °C, v údolích až kolem 12 °C. Přes den se maxima dostanou na 32 až 36 °C, na západě Čech už ale může být jen kolem 29 °C. Vítr se bude postupně stáčet na severozápadní a v bouřkách může přechodně zesílit.
Po frontě se vrátí teploty obvyklé pro polovinu srpna
Studená fronta se výrazněji projeví v pondělí. Obloha má být oblačná až zatažená, místy přechodně polojasná. Na více místech se očekává déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Přesné rozložení a množství srážek zatím meteorologové upřesní až podle dalšího vývoje fronty.
Ochladí se citelně. Pondělní maxima mají být většinou mezi 20 a 25 °C, na východě a jihovýchodě ještě až kolem 28 °C. Noční teploty díky větší oblačnosti neklesnou tak výrazně, pohybovat se budou přibližně mezi 19 a 14 °C, na západě může být až 12 °C.
Také v dalších dnech má zůstat počasí proměnlivější než během suchého a slunečného závěru týdne. Častější oblačnost doprovodí místy srážky, podle současného výhledu jich ale nemusí být mnoho. Denní maxima se mají držet zhruba mezi 21 a 26 °C, tedy poblíž hodnot, které odpovídají polovině srpna.
Co si pohlídat při plánování víkendu
Pro víkendové plány bude klíčový rozdíl mezi sobotou a nedělí. Sobota vychází jako stabilní den s jasnou oblohou a vysokými teplotami. V neděli už se situace začne měnit hlavně v Čechách, kde se mohou odpoledne a večer objevit přeháňky nebo bouřky. Kdo plánuje cestu, výlet nebo venkovní akci, měl by počítat s tím, že zatímco jihovýchod může zůstat déle slunečný, západ a severozápad území pocítí příchod fronty dříve.