Spoustu let jsme sami nikde nebyli, o to více jsem se těšila, že si spolu vyjedeme. Po cestě jsme se zastavili v supermarketu na zmrzlinu. Nechali jsme otevřené přední dveře, protože naše auto v té době ještě nedisponovalo klimatizací. Já šla koupit zmrzlinu a manžel na mě zatím čekal u auta na parkovišti. Po chvíli k němu přistoupil nedbale oblečený a zanedbaný muž.
,,Nemáte nějaké peníze?", zeptal se manžela. Než můj muž stihl zareagovat, už u žebrajícího stál chlap a z peněženky vytahoval stokorunu. Oba si začali povídat a mého manžela se snažili do rozhovoru zapojit. Ten se s nimi nechtěl vybavovat, ale byli neodbytní. To už jsem se však vracela z obchodu a viděla ho v debatě se dvěma muži. Když jsem přišla k autu, chlapíci pozdravili a svižným krokem od nás odcházeli.
,,Co ti chtěli?" ptala jsem se muže. Pokrčil rameny a mávl rukou. Podala jsem mu zmrzlinu a jakmile jsme ji dojedli, nastoupili jsme do auta a pokračovali v jízdě. Ujeli jsme několik kilometrů, když mě manžel požádal, abych mu podala ledvinku, v které má brýle. Marně jsem začala taštičku hledat. ,,Kam sis ji dal? Nic tu není," hledala jsem na palubní desce i zadních sedadlech. Manžel zastavil u krajnice a začali jsme prohledávat auto společně. Ovšem marně, byla fuč!
,,Kdy jsi ji měl naposledy?" Po chvíli přemýšlení nám došlo, že nás zřejmě okradli ti muži na parkovišti. V nestřežené chvíli se někdo třetí připlížil a jednoduše si ledvinku z palubky vzal. Nezbývalo nic jiného než krádež ohlásit na nejbližší policejní stanici. Tam jsme strávili celé odpoledne. A protože měl manžel v pouzdru řidičák, občanku i pas, k tomu platební kartu, dva mobily a peníze, jak koruny, tak eura, nemohla naše dovolená pokračovat.
Ze služebny jsme se vraceli zpátky domů. Bez peněz, bez dokladů a bez nálady. Manžel ihned zablokoval platební a mobilní kartu a zrušil dovolenou. Hotelu jsme potom jako sankci za zrušení rezervace museli zaplatit pobyt za první noc. Druhý den šel můj muž požádat o nové doklady. Nejenže si na úřadech vystál dlouhé fronty, ještě musel zaplatit poplatky za jejich nové vystavení.
Jako náhradu za zkaženou dovolenou jsem mu v zastavárně koupila alespoň mobil. Na víkend jsme pak odjeli ke známým na chalupu, abychom se psychicky dali trochu dohromady. Zbytek dovolené jsme už strávili v Čechách. Obdivovali jsme památky a jejich skvosty, prozkoumávali jsme malebnou českou krajinu a její kouzelná zákoutí. A že těch míst kolem nás jsme ještě nestihli projít...
Ale pozor na šmejdy, můžeme je potkat na každém kroku!