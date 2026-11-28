Po smrti Ivety Bartošové nezůstal Josef Rychtář sám. Jeho sedmiletý vztah s Ivou Ledvinkovou dokonce směřoval ke svatbě, nakonec ale skončil rozchodem. Nová partnerka je z Ukrajiny.
Josef Rychtář se do povědomí veřejnosti dostal především díky vztahu se zpěvačkou Ivetou Bartošovou. Jejich společný život provázela pozornost médií, hádky, kontroverze i tragický konec. Po její smrti však Rychtář nezůstal sám. Několik let žil s další partnerkou, se kterou dokonce plánoval svatbu, a dnes se po jeho boku objevuje nová žena pocházející z Ukrajiny. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili právě na jeho vztahy.
Bouřlivý vztah s Ivetou Bartošovou plnil stránky novin
Josef Rychtář se s Ivetou Bartošovou seznámil v době, kdy zpěvačka procházela složitým životním obdobím. Jejich vztah se postupně stal jedním z nejsledovanějších témat českého bulváru. Dvojice se v roce 2013 vzala, společné soužití ale provázely konflikty, spory s lidmi z jejího okolí i častá přítomnost novinářů. Rychtář se opakovaně dostával do ostrých střetů s fotografy a reportéry, přičemž tvrdil, že se snaží Ivetu chránit před mediálním tlakem.
Manželství skončilo tragicky v dubnu 2014, kdy Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Rychtář byl v té době jejím manželem a událost se odehrála nedaleko jejich bydliště v Uhříněvsi. Ani po zpěvaččině smrti se jeho jméno z médií nevytratilo. Veřejnost zajímalo nejen to, jak se s tragédií vyrovnává, ale také jeho další život, vztahy a opakované návraty na místo, kde Iveta zemřela.
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Po několika letech se v Rychtářově životě objevila Iva Ledvinková. Jejich vztah trval přibližně sedm let a Rychtář o partnerce mluvil jako o ženě, se kterou si dokáže představit společnou budoucnost.
„Z mé strany padla nabídka na svatbu, protože Iva je žena, která mi za to stojí,“ prozradil tehdy podle Blesku. K plánované veselce ale nakonec nedošlo.
V létě 2024 dvojice potvrdila rozchod. Rychtář tehdy přiznal, že je konec vztahu pro něj stále čerstvou záležitostí. Po letech, kdy měl po svém boku partnerku, tak znovu zůstal sám a nějakou dobu tvrdil, že další ženu nehledá.
Nová partnerka pochází z ukrajinského Donbasu
To se ale změnilo. Letos na jaře Rychtář prozradil, že se v jeho životě objevila nová žena. Seznámili se v Říčanech, kde jeho partnerka pracuje v léčebně dlouhodobě nemocných. Rychtář o ní mluví s obdivem a oceňuje především její přístup k pacientům a náročnou práci, kterou vykonává. Žena pochází z ukrajinského Donbasu a podle Rychtářových slov přišla o oba rodiče. „
Seznámili jsme se v Říčanech, kde pracuje se starými lidmi, v LDN. Je velmi pečlivá, obdivuji ji. Ne každý člověk může dělat takovou práci. Pochází z Donbasu, přišla o oba rodiče, což mě mrzí,“ svěřil se slovenskému deníku Plus Jeden Deň. Foto: Nextfoto, Iveta Bartošová na vyhlášení 20. ročníku ankety TýTý 2010
O nové partnerce zatím Josef Rychtář mnoho neprozradil. Její jméno si nechává pro sebe a není ani jasné, zda spolu partneři žijí v jedné domácnosti. Oproti vztahu s Ivetou Bartošovou, který byl pod neustálým dohledem médií, se nyní zdá, že chce mít svůj osobní život více pod kontrolou. Na zesnulou zpěvačku ale nezapomíná. Pravidelně navštěvuje její hrob, kde zapaluje svíčky. Přestože se jeho život od tragického roku 2014 posunul dál a vystřídal několik vztahů, vzpomínka na Ivetu v něm zůstává.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
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S kým žije Josef Rychtář: Po Bartošové přišla sedmiletá láska, dnes má po boku ženu z Donbasu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.