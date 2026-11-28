Kraj chce udržet rozsah pohotovostí v Hradci. Navrhuje osm milionů
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Kraj chce udržet rozsah pohotovostí v Hradci. Navrhuje osm milionůZdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 28.11.2026 05:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →