Nový počítač měl šetřit čas. Londýnské sanitky místo toho uvízly v chaosuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový počítač měl šetřit čas. Londýnské sanitky místo toho uvízly v chaosu
Článek byl publikován 26.10.2026 12:13
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