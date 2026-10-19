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Nový design i gastro speciality. Přerovské vánoční trhy budou větší než dřív

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Přerov letos rozšíří nabídku vánočních trhů na náměstí T. G. Masaryka. Prodejních stánků bude celkem 16, město bude místa poprvé nabízet ve výběrovém řízení. Trhy začnou v neděli 29. listopadu, kdy se rozsvítí i vánoční strom.
Nový design i gastro speciality. Přerovské vánoční trhy budou větší než dřív

Nový design i gastro speciality. Přerovské vánoční trhy budou větší než dřív

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 18:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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