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Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova

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Vytoužené úlevy od hlučných projevů od dálniční estakády by se měli v následujících týdnech dočkat obyvatelé Dluhonic, místní části Přerova. Ředitelství silnic a dálnic připravuje montáž speciálního akustického krytu, který má rány od projíždějících aut minimalizovat.
Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova

Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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