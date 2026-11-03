Už bez shánění drobných. Platby kartou v olomoucké MHD využily tisíce lidí

Po letech příprav a také spletitém výběrovém řízení se na jaře 2025 rozběhla zakázka na instalaci systému bezhotovostních plateb do všech vozů MHD v Olomouci. Podnik pořídil celkem 191 validátorů do 147 tramvají a autobusů. Olomouc dosud byla posledním krajským městem v republice, kde nebylo možné koupit platební kartou jízdenky přímo ve vozidlech hromadné dopravy.
Od srpna se postupně rozbíhal pilotní provoz, od září pak už byly terminály instalované v plném rozsahu. „Za dva měsíce provozu ve všech vozidlech od 1. září do 30. října si cestující prostřednictvím terminálů ve vozech zakoupili přes 80 000 jízdenek, přibližně dvě třetiny jízdenek byly elektronické a třetina cestujících využila možnost tisku papírové jízdenky. Nejčastěji si lidé v terminálech ve vozech kupují základní jízdenku za 25 či 12 Kč, nákup více zón je spíše výjimečnou záležitostí,“ shrnula zájem o novinku v Olomouci mluvčí DPMO Anna Sýkorová.
Elektronická jízdenka představuje moderní ekologickou variantu, tisk papírového dokladu pak slouží především cestujícím, kteří přestupují na linky jiných dopravců.
Dopravní podnik loni utržil z jízdenek takřka 177 milionů korun, 47 procent z této částky tvořily jednorázové základní jízdenky a 10 procent celodenní kupón. Těmto dvěma kategoriím ve formách nákupu už loni podle údajů z výroční zprávy vévodily bezhotovostní formy nákupu – přes aplikaci nakupovalo 39 procent cestujících, 20 procent přes SMSky. Naopak fyzicky v automatech a u prodejců šlo celkově o 41 procent jízdenek. Pouhá dvě procenta se prodávala přímo u řidičů, kde je dlouhodobě cena o něco vyšší.
Rozdělení preferovaných způsobů nákupu se bude ještě proměňovat právě kvůli novému systému ve vozidlech MHD. Zástupci dopravního podniku již avizovali, že platby kartou v tramvajích a autobusech umožní i redukci jízdenkových automatů, pro které už nejsou dostupné náhradní díly. „Dle dat z prvních dvou měsíců se k nákupu v terminálech přesunuli zejména cestující, kteří doposud využívali jízdenkové automaty, papírové jízdenky v síti smluvních prodejců a SMS jízdenky,“ sdělila mluvčí.
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„Z pohledu DPMO je funkčnost zařízení velmi dobrá, v rámci zkušebního provozu se v jednotkách případů vyskytly drobné technické komplikace, které dodavatel systému obratem vyřešil. Nyní žádné větší problémy neevidujeme,“ dodala mluvčí Sýkorová pozitivní hodnocení úvodních měsíců soustavy pro platby kartou.
Podle mluvčí se podněty či dotazy cestujících k novému systému nejčastěji týkají vyúčtování plateb za jízdné v internetovém bankovnictví. „Je odlišné od okamžitých plateb, na které jsou lidé v současnosti obvykle zvyklí,“ podotkla Anna Sýkorová. V klipu na sociálních sítích vysvětlila, že platby za jízdné se u karet provozovaných společností Visa zapisují do bankovnictví následující den večer, u Mastercard pak přibližně za 3 až 7 dnů. Pro ověření správnosti platby slouží informační ikonka přímo na terminálech ve vozech DPMO.