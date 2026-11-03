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Už bez shánění drobných. Platby kartou v olomoucké MHD využily tisíce lidí

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Cestující MHD v Olomouci mohou už více než dva měsíce využívat možnosti nákupu jízdenek přímo na terminálech v autobusech a tramvajích. Dlouho očekávanou variantu nákupu jízdného už využily tisíce lidí, podle zástupců Dopravního podniku města Olomouce systém funguje takřka bez komplikací.
Už bez shánění drobných. Platby kartou v olomoucké MHD využily tisíce lidí

Už bez shánění drobných. Platby kartou v olomoucké MHD využily tisíce lidí

Zdroj: Dopravní podnik města Olomouce
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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