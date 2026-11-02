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Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovců

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Osobní setkání s bezdomovci přímo v terénu, hudební vystoupení i možnost přespání pod širým nebem nabídne letos v Olomouci akce s názvem Noc venku, kterou pořádá zdejší charita. Cílem akce, která se uskuteční ve čtvrtek 19. listopadu, je přiblížit veřejnosti život lidí bez domova.
Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovců

Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovců

Zdroj: Milada Hronová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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