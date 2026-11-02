Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovců

Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovcůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Listopadová Noc venku. Dobročinná akce v Olomouci přiblíží život bezdomovcůZdroj: Milada Hronová
Článek byl publikován 02.11.2026 19:02
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Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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