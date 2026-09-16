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Nová policejní služebna bude cestovat po Havířově. Zaměří se na problémová místa

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Dennívýzva
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Havířovští strážníci získali novou mobilní služebnu za 840 tisíc korun. Přívěs s pěti kamerami budou přesouvat do lokalit, kde se opakují problémy s veřejným pořádkem nebo odkud přicházejí stížnosti obyvatel.
Nová policejní služebna bude cestovat po Havířově. Zaměří se na problémová místa

Nová policejní služebna bude cestovat po Havířově. Zaměří se na problémová místa

Zdroj: Statutární město Havířov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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