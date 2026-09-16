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iPhone Duo má geniální software, ale za 55 tisíc chybí teleobjektiv i Face ID. Levnější Android skládačky nabízí více

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Apple vstoupil do světa skládacích telefonů s modelem iPhone Duo. Cena startuje na 54 990 Kč, ale výbava v klíčových bodech zaostává za levnější konkurencí.
Skládací iPhone Duo

Skládací iPhone Duo

Zdroj: Apple
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