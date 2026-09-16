I ostřílení čeští houbaři dělají při sběru nebezpečné chyby. Některé přešlapy mohou skončit vážnou otravou

Reklama
2 min
I ostřílení čeští houbaři dělají při sběru nebezpečné chyby. Některé přešlapy mohou skončit vážnou otravouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pokud dodržíte pár pravidel sběru a úpravy hub, budete je moci zavést do jídelníčku. Je však třeba připomenout, že ve všem stojí za to zachovat umírněnost a zdravý rozum.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Nečekané setkání s pavoukem dokáže doma pořádně vyděsit. Jednoduchý způsob pomůže nezvané návštěvníky spolehlivě odehnat
Rodina se pustila do neobvyklé proměny své zahrady. Když sousedé po několika dnech spatřili výsledek, nevěřili vlastním očím
Mít doma bazén představuje velké množství vody a především péči. Tato šikovná rodinka si s tvořením bazénu...
Zatuchlé oblečení může upozorňovat na plíseň uvnitř pračky. Nebezpečné nečistoty se ukrývají na místech, která málokdo kontroluje
Není nad to obléct si čerstvě vyprané, voňavé oblečení. Na druhou stranu, máloco je tak otravné, jako když...
Nabíječka ponechaná v zásuvce zbytečně odebírá energii. Její odpojování může snížit účty za elektřinu, úspora má však své limity
V dnešní době, kdy jsou ceny energie opravdu vysoké, je třeba šetřit, kde se dá. Přečtěte si, jaký vliv na...
Čištění ostrého struhadla už nemusí ohrožovat prsty ani zabírat mnoho času. Geniální postup odstraní zbytky bez námahy
Čistit struhadlo na sýr je boj. Těchto 5 šikovných triků vám ale snadno pomůže odmastit a zbavit se krusty...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Soused nemá povinnost dát na plot ani korunu. Právní past, která z vás udělá sponzora
- Rodina se pustila do neobvyklé proměny své zahrady. Když sousedé po několika dnech spatřili výsledek, nevěřili vlastním očím
- Tohle dělá ráno skoro každý. Zbytečný zlozvyk s radiátorem, kterým doslova vyhazujete peníze oknem
- Zatuchlé oblečení může upozorňovat na plíseň uvnitř pračky. Nebezpečné nečistoty se ukrývají na místech, která málokdo kontroluje
Zákaz hamburgerů to nespraví. Obezita u dětí neklesá, ale roste. Co s tím?
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:02
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26
Plzeňská Drbna
dnes, 12:01
1 min
Šoféři si dáchnou u Vyškova, nová odpočívka je výrazně větší
Brněnská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Mariánské Lázně čeká nákladná rekonstrukce dvou mostů nad železnicí
Karlovarská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Nečekané setkání s pavoukem dokáže doma pořádně vyděsit. Jednoduchý způsob pomůže nezvané návštěvníky spolehlivě odehnat
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 11:57
2 min
Reklama
Spojení mezi Horkami a Větrovy čeká úplná uzavírka, železniční přejezd projde opravou
Budějcká Drbna
dnes, 11:57
1 min
Volejbalisté zaskočili Italy v Modeně a vyhráli set. Pak domácí vytáhli esa a ukázali, proč jsou mistři světa
SportyŽivě
dnes, 11:54
4 min
Kam dát na podzim jablka, aby vydržela? Teplý sklep jim příliš nesvědčí**
Žádný Špeky
dnes, 11:50
2 min
Poslední rozloučení s Richardem Tesaříkem: Nechyběli Marie Rottrová, Ivan Hlas ani Ondřej Soukup
Aplausin.cz
dnes, 11:48
2 min
F1 šokovala: Sezonu zahájí i zakončí sprintový víkend
SvětFormule.cz
dnes, 11:47
1 min
Reklama
Avokádo není odsouzené k toastu: 7 věcí, které s ním udělej, když už máš chleba s vejcem plné zuby
Poudree.cz
dnes, 11:45
3 min
Otec pil, pak zmizel. Alžběta Malá dlouho nevěřila žádnému muži, partnera nakonec potkala přes internet
VIPživot.cz
dnes, 11:44
4 min
David Suchařípa se neudržel a pustil se do Ševčíka: Ostrá slova kvůli prezidentu Pavlovi
Aplausin.cz
dnes, 11:42
2 min
Pouhá 4 předjetí. Norris po závodě Madridu navrhuje změny
SvětFormule.cz
dnes, 11:40
1 min
Plachý, 17letý tanečník, přišel na pódium talentové show. Z divného začátku se stalo vystoupení roku
Světkreativity
dnes, 11:39
2 min
Reklama
Německá vláda schválila nová opatření v boji proti islamistickému terorismu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:39
Bitva o důvěru v americké státní dluhopisy. Fed rozhoduje o úrokových sazbách
HN.cz
dnes, 11:39
Google Mapy v Android Auto přišly o rychloměr a řidiči zuří. Google konečně vysvětlil, co se děje a proč se to opakuje
Mobify.cz
dnes, 11:38
4 min
Soused nemá povinnost dát na plot ani korunu. Právní past, která z vás udělá sponzora
ChytřeNaTo.cz
dnes, 11:32
5 min
Ulice: Podvod na gymnáziu, Křížová v ráži, Eddieho výčitky a hádka
ReadZone
dnes, 11:30
2 min
Reklama
Nasypte 3 gramy manganistanu do konve a zalijte mrkev. Za pár týdnů vytáhnete kořeny, které se vám nevejdou do dlaně
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 11:27
3 min
Olga Lounová nechala dceru nahlédnout k porodu. „Bylo to krásný“
Žena.cz
dnes, 11:25
Středeční díl Ulice: Problémy ve škole, nečekaný úspěch, hrdý Luděk a Vanda toho má dost
V Telce
dnes, 11:24
3 min
Pláč i pískot v ulicích. Kosovany rozlítil vysoký trest Thaçimu za válečné zločiny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:19
Zapomeňte na vřes. Do podzimních truhlíků se hodí jiná rostlina, která s příchodem chladu vypadá ještě lépe
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:16
1 min
Reklama
Češi ji přidávají k pečivu i hlavním jídlům jako zdravou přílohu. Právě tahle zelenina ale může nést překvapivě mnoho reziduí pesticidů
EXTRAINFO.cz
dnes, 11:15
3 min
Semena pro konec světa možná nevydrží ani zdaleka tak dlouho, jak jsme čekali
Kód Enigma
dnes, 11:13
2 min
V Josefově spadla zeď, v sutinách hledal hasičský pes
Hradecká Drbna
dnes, 11:13
1 min
Anglie potrestala sudího do 24 hodin a omluvila se United. V Česku by se o chybě nikdo nedozvěděl
SportyŽivě
dnes, 11:12
4 min
Nemocnice Jihlava zahajuje očkování proti covidu-19 novou vakcínou, bude zdarma
Jihlavská Drbna
dnes, 11:12
1 min
Reklama
Papouškova buchta z pudinkového těsta je barevná klasika předávaná z generace na generaci
Cooky.cz
dnes, 11:11
5 min
Liberec zlomil prokletí poháru a soupeř se musel poklonit. Trenér Vlašimi: To nejlepší, co nás mohlo potkat
SportyŽivě
dnes, 11:08
3 min
Svozil se vrací ze zámoří a chce prorazit v Kometě. Extraliga se chystá na vlnu mladíků, kteří mohou zamíchat kartami
SportyŽivě
dnes, 11:05
4 min
Trápení šampiona? Red Bull přiznává problémy na voze RB22
SvětFormule.cz
dnes, 11:02
1 min
Kdo povede Liberec? Velká předvolební debata lídrů už ve čtvrtek v Babylonu
Liberecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Reklama
Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
3 min
Pamatujete si, co se dělo minulý týden na jihu Moravy? Prověřte své znalosti
Brněnská Drbna
dnes, 11:00
1 min
Jack Draper byl čtvrtým hráčem světa. O rok později je 155. a sezonu ukončil už v září
Vše o sportu
dnes, 11:00
4 min
Okamura tlačí zbytek vlády do kouta. Babiš přihlíží, tratit na tom může někdo jiný
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:57
Při posledním rozloučení s hudebníkem Richardem Tesaříkem zněl soul a reggae
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 10:47
Reklama
Reklama
Ester Ládová Novu stála majlant. Dnes má bodyguarda Babišové, zhubla 20 kg a úspěšně podniká
Už za pár hodin vypukne v Česku dramatická změna počasí. Meteorologové právě vydali výstrahu
Bookmakeři mají jasno. StarDance po Ebenovi a Kostkové může převzít tahle dvojice
Turisté našli v ledu mrtvého muže. Mysleli, že jde o horolezce, pravdu odhalili až později
Tělo si možná pamatuje, že bylo obézní. U myší zůstaly změny v imunitních buňkách i po zhubnutí
Reklama
Reklama