Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku

„Dnešek je velmi smutný den, protože nás opustil člověk, který pro český fotbal udělal strašně moc. Fotbal přišel o brankářskou legendu, skvělého člověka a jednu z nejpříjemnějších osobností tohoto sportu,“ reagoval Petr Čech na úmrtí šestačtyřicetiletého sportovního ředitele Baníku Ostrava. „Jeho jméno zůstane navždy spojeno s významnou érou českého fotbalu a s hodnotami, které jako hráč i člověk reprezentoval. Jménem Fotbalové asociace České republiky i svým vlastním vyjadřuji upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, přátelům a všem, kteří měli možnost Luďka poznat a spolupracovat s ním. Čest jeho památce,“ doplnil předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda.
Luděk Mikloško byl prvním českým fotbalistou, který se výrazně prosadil v Anglii. Za West Ham chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů. „Odpočívej v pokoji, Luďku, náš milovaný inspirativní brankáři a laskavý obře,“ uvedli na adresu 196 centrimetrů vysokého gólmana „Kladiváři“. Právě i díky své vysoké postavě od fanoušků tohoto klubu dostal Mikloško přezdívku Big Ludo. Luděk udělal strašně moc pro naši stopu v Premier League. Otevřel dveře nám všem ostatním, kteří po něm potom přišli do Premier League. Díky jeho výkonům a té jeho lidskosti zaujal lidi. Potom díky tomu Jan Stejskal, Pavel Srníček a ostatní mohli pokračovat v tom, co on začal. Petr Čech — bývalý fotbalový brankář
Petr Čech byl v Anglii Mikloškovým následovníkem, v roce 2004 přestoupil do Chelsea a sám se zařadil mezi legendy Premier League.
„Když jsem přišel do Anglie, samozřejmě mi hodně pomohlo o té mentalitě a o té lize co nejvíc vědět. Jeho postřehy mi pomohly pochopit, co mě čeká - a dobře jsem toho využil. Takže to bylo i pro mě strašně důležité,“ podotkl Čech.
K Mikloškovi měl blízko také další bývalý reprezentant, obránce Tomáš Řepka. Ten ve West Hamu hrál od roku 2001 do roku 2006, tehdy Mikloško v klubu působil jako trenér brankářů. „Zasáhlo mě to. Byl to jeden z mála, ke komu jsem měl respekt a velkou úctu. Provedl mě pěti roky ve West Hamu. Všechno mi vysvětlil, nasměroval mě a postaral se o to, abych byl lepším fotbalistou,“ uvedl na svém Instagramu Řepka.
Londýnský West Ham, aktuálně hrající druhou anglickou ligu, se se svým bývalým hráčem rozloučí ve dvou zápasech. První vzpomínka proběhne před úterním pohárovým utkáním s Fulhamem, gólmanově památce pak bude věnovaný domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers. Při první vzpomínce ponese dres zesnulého brankáře bývalý reprezentační kapitán
Tomáš Souček.
„Luda znám jako legendu českého fotbalu, a když jsem přišel do West Hamu, vnímal jsem ho ještě více jako legendu West Hamu. Všichni si ho tady pamatují; stále tu máme lidi, kteří ho znali a vědí, jak byl skvělý,“ dodal Souček.
Luděk Mikloško podlehl rakovině, kterou mu lékaři diagnostikovali v roce 2001. Veřejně o své nemoci promluvil v roce 2024.
„Pořád pracuji. Jsem mezi hráči a lidmi. Jsem celkem zaneprázdněný... Snažím se, aby to tak zůstalo. Chci mít pořád co dělat, být aktivní a co nejvíc kolem fotbalu, protože to je to, co mám rád,“ uvedl tehdy Mikloško. Po rozšíření nádorů odmítl chemoterapii. „Když mi řekli, co by chemoterapie obnášela, znamenalo by to, že bych asi šest měsíců nemohl pracovat nebo být se svými kolegy, nemohl bych cestovat a tak dále. Řekl jsem ne, to nechci,“ prohlásil tehdy.