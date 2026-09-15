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Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku

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Úmrtí bývalého fotbalového brankáře Luďka Mikloška velmi zasáhlo i jiného někdejšího reprezentačního gólmana Petra Čecha. Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Plzně se s legendou West Hamu během své kariéry radil, když sám v roce 2004 přicházel do Londýna do Chelsea. Na Mikloška vzpomínají i další čeští fotbalisté, jeho bývalý klub chystá před dvěma svými zápasy vzpomínkové akce.
Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku

Otevřel nám dveře do Anglie, vzpomíná na Mikloška Čech. West Ham chystá rozlučku

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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